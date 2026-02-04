Crisi ferroviària
El Govern exigeix més «responsabilitats» i solucions a Adif
El Parlament demanarà la setmana vinent la dimissió de Paneque. ERC evita posar-ho per escrit, però promet votar a favor de les peticions de la resta de partits.
El número dos de Transports s’instal·la a BCN per afrontar el caos de Rodalies
Sara González
El caos dels trens continua posant en perill la mobilitat dues setmanes després de l’accident de Gelida, un escenari que ha portat el Govern a apujar els decibels de la seva exigència al Govern de Pedro Sánchez i a demanar més «responsabilitats» a Adif. «La situació s’ha de resoldre, no es pot permetre durant més temps. El servei és lamentable, pitjor que no ens havíem imaginat», va etzibar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ahir va revelar que va reclamar al secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, que s’instal·li «permanentment a Catalunya» fins que no es resolgui la crisi per garantir «una veu única» que garanteixi la coordinació entre Renfe i Adif.
A la Generalitat ha dolgut que fa una setmana anunciés que aquest dilluns es recuperaria «la normalitat» a Rodalies i que això no hagi passat. Si es va dir, va al·legar la consellera, és perquè la informació que li havien fet arribar era aquesta. I, de nou, no es va correspondre amb la realitat. Per això l’Executiu ha decidit donar un nou cop sobre la taula després que la setmana passada forcés dos cessaments a Adif i Renfe. «Vam donar un vot de confiança a Adif, Renfe i el Ministeri de Transports», va admetre Paneque donant a entendre que aquesta «confiança» s’ha esquerdat. La consellera va traslladar que la situació és insostenible per als viatgers i que cal «estabilitzar» la xarxa ferroviària en el mínim temps possible.
Amb aquesta comesa, Santano s’instal·larà a Barcelona «sense data concreta fins que el servei no es recuperi amb normalitat des del terreny i facilitant, d’aquesta manera, la interlocució directa amb la Generalitat». A més de tornar a assenyalar la desinversió estructural, Paneque va denunciar la «falta de manteniment preventiu flagrant» i va criticar veladament que el ministeri no hagi demostrat prou «preocupació». I va tornar a demanar que s’assumeixin més «responsabilitats» a Adif, ara per les dues noves caigudes del centre de control que ahir a primera hora van tornar a paralitzar els trens. «Volem saber la responsabilitat del proveïdor i dels operadors del centre de control», va advertir.
«M’hi deixo la pell»
Paneque, una vegada més, va reafirmar que no pensa deixar el càrrec, com li exigeixen la majoria dels partits de l’oposició. «Treballo nit i dia i m’hi deixo la pell per resoldre aquesta situació», va posar èmfasi. De fet, el Parlament en demanarà la setmana vinent la dimissió. Ho farà per mitjà de les mocions que han presentat diversos grups de l’oposició i que ja tenen els vots assegurats per prosperar. Junts i la CUP han registrat textos que demanen el cessament explícit de Paneque. ERC ha registrat una moció pròpia en què no esmenta la petició del seu cessament.
La petició de dimissió de Paneque no tindrà efectes vinculants ja que l’únic que pot prendre la decisió és el president Salvador Illa. La Cambra també reclamarà la dimissió del ministre Puente, i dels dirigents de Renfe i Adif.
