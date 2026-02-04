Art de carrer
Les escultures de Caballé i Mercury ja no llueixen a Montjuïc
El consistori ha retirat les peces que l’escultor ucraïnès Mikhailo Kolodko va col·locar sense permís en una escala d’accés a la Font Màgica.
Germán González
Dotze dies després que l’escultor ucraïnès però resident a Hongria des de fa dècades Mikhailo Kolodko decidís viatjar a Barcelona i col·locar les estàtues de la soprano Montserrat Caballé i del cantant Freddie Mercury en una escala d’accés a la Font Màgica, l’Ajuntament de Barcelona les va retirar. Ho va fer perquè la seva instal·lació no estava permesa i ara estan en custòdia a l’arxiu del Districte de Sants-Montjuïc, en espera de decidir què es fa amb aquestes obres d’art.
En els 12 dies que Mercury i Caballé van estar de nou a Montjuïc, com quan van cantar Barcelona abans dels Jocs Olímpics del 92, es van convertir en un nou focus d’atracció turística. Milers de persones, tant visitants com residents a la ciutat, s’hi van acostar per fer fotografies.
Kolodko està especialitzat a col·locar estàtues de petit format i en bronze en punts emblemàtics de Budapest perquè la gent les pugui descobrir. És el seu homenatge particular al folklore i la cultura d’aquest país sense oblidar que algunes obres estan carregades de sàtira política i social. En declaracions a EL PERIÓDICO, l’escultor explicava que el Barcelona que entonaven Mercury i Caballé tenia un significat especial per a ell: "Per a mi, aquest duo és una metàfora de com l’amor a la vida pot unir moltes persones sota el cel de Barcelona".
