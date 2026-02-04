Sancions
Les famílies demanen multar els incompliments
Patricia Martín
Les famílies, de moment, aplaudeixen la iniciativa de Pedro Sánchez per prohibir l’accés a xarxes socials als menors de 16 anys, però demanen un canvi més ambiciós. Xavi Casanovas, vicepresident d’Adolescència Lliure de Mòbils, aplaudeix la proposta. Segons el seu parer, no solament són necessàries les mesures de verificació d’edat sinó també les sancions penals a les tecnològiques que no ho compleixin. "No és que prohibim als menors entrar a les xarxes socials, és que prohibim a les tecnològiques que els deixin entrar-hi", acaba després de deixar clar que en la llei de protecció digital als menors no són clares les sancions penals.
"Demanem efectivitat en el paquet de mesures anunciades per Sánchez i també un treball en comunicació, conscienciació amb la societat. Del que parlem és d’un canvi de cultura en la nostra relació amb la tecnologia digital", afegeix. Segons la seva opinió, una llei no fa desaparèixer la pressió social, però les famílies "s’armen d’arguments" per posar-se davant el fill adolescent que el pressiona. Elvi Mármol, portaveu d’Aixeca el Cap, anima el Govern a fer que el projecte –que reclamen des de fa anys– no es quedi en un calaix. "Totes aquestes multinacionals tecnològiques, com Meta i TikTok, que siguin perseguides i sancionades d’una manera efectiva perquè compleixin la llei", insisteix.
