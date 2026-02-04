Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Menors i xarxes socialsJardins de LlumLluites il·legals a CercsAtropellaments a ManresaJoan GarcíaRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Les víctimes d’Adamuz i Gelida ja poden sol·licitar les ajudes del Govern

Liliana Sáez, al costat del seu germà Fidel, ha parlat en nom de les famílies de les 45 víctimes mortals de l'accident ferroviari de Adamuz en el funeral celebrat aquest dijous a Huelva, i ha assegurat que &quot;lluitaran per saber la veritat&quot;, perquè només així podran &quot;curar una ferida que mai tancarà&quot;. EFE/ José Manuel Vidal

Liliana Sáez, al costat del seu germà Fidel, ha parlat en nom de les famílies de les 45 víctimes mortals de l'accident ferroviari de Adamuz en el funeral celebrat aquest dijous a Huelva, i ha assegurat que "lluitaran per saber la veritat", perquè només així podran "curar una ferida que mai tancarà". EFE/ José Manuel Vidal / Jose Manuel Vidal / EFE

El Periódico

Barcelona / Còrdova

Les víctimes dels accidents ferroviaris d’Adamuz (Còrdova), en el qual van morir 46 persones, i de Gelida, en el qual va morir un maquinista en pràctiques, poden demanar des d’ahir i fins al 4 de maig les ajudes aprovades pel Govern central, que sumen 20 milions d’euros.

Segons va informar el Ministeri de Transports, l’objectiu és donar un suport econòmic immediat a les persones afectades i a les seves famílies, reduir la incertesa econòmica derivada dels accidents i facilitar una tramitació àgil i accessible.

En els supòsits de lesions, les ajudes s’estructuren per nivells de gravetat, amb imports que van des d’una mica més de 2.400 euros en els casos de menys entitat fins a més de 84.000 euros en les lesions de màxima gravetat. Les xifres són les mateixes per a l’avançament per responsabilitat civil.

Totes són compatibles amb l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, amb les futures indemnitzacions per responsabilitat civil i amb altres ajudes o assegurances públiques o privades que poguessin correspondre. S’adrecen a les persones que viatjaven als trens accidentats i el personal ferroviari a bord que van ser ferits i als familiars dels morts.

Oficines d’atenció

El termini per demanar-les va començar ahir i la tramitació es pot realitzar a la web del Ministeri de Transports o presencialment, una vegada s’ha publicat a la seu electrònica del ministeri la resolució.

Notícies relacionades

S’haurà de presentar una sol·licitud per cada persona beneficiària que tingui de dret a l’ajuda. Si una persona pogués ser beneficiària per diverses causes, podrà realitzar-se una única sol·licitud incloent-les-hi totes. Per facilitar l’accés a les ajudes, s’ha impulsat, amb la col·laboració del Ministeri de Política Territorial, la creació d’oficines d’atenció integral a les víctimes a les Delegacions i Subdelegacions del Govern de les comunitats amb afectats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
  2. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
  3. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  4. La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
  5. Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
  6. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  7. El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
  8. Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí

Illa ja es desplaça amb una crossa i podria reincorporar-se «abans» del que pensava l’equip mèdic

Illa ja es desplaça amb una crossa i podria reincorporar-se «abans» del que pensava l’equip mèdic

El govern inicia a Manresa una ronda de visites per explicar el nou model de finançament

El govern inicia a Manresa una ronda de visites per explicar el nou model de finançament

Primera topada del vestidor del Reial Madrid amb Arbeloa mentre Florentino s’aferra a Pintus

Primera topada del vestidor del Reial Madrid amb Arbeloa mentre Florentino s’aferra a Pintus

Els preus dels grans contractes de llum es desplomen a Espanya pel caos al mercat elèctric

Els preus dels grans contractes de llum es desplomen a Espanya pel caos al mercat elèctric

Puente no descarta retards en la línia Madrid-Andalusia

Puente no descarta retards en la línia Madrid-Andalusia

El Govern exigeix més «responsabilitats» i solucions a Adif

El Govern exigeix més «responsabilitats» i solucions a Adif

Barcelona blinda amb un decret la suspensió de les multes de la ZBE

Barcelona blinda amb un decret la suspensió de les multes de la ZBE

El trànsit de mercaderies es restablirà abans de dilluns

El trànsit de mercaderies es restablirà abans de dilluns
Tracking Pixel Contents