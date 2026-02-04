Les víctimes d’Adamuz i Gelida ja poden sol·licitar les ajudes del Govern
El Periódico
Les víctimes dels accidents ferroviaris d’Adamuz (Còrdova), en el qual van morir 46 persones, i de Gelida, en el qual va morir un maquinista en pràctiques, poden demanar des d’ahir i fins al 4 de maig les ajudes aprovades pel Govern central, que sumen 20 milions d’euros.
Segons va informar el Ministeri de Transports, l’objectiu és donar un suport econòmic immediat a les persones afectades i a les seves famílies, reduir la incertesa econòmica derivada dels accidents i facilitar una tramitació àgil i accessible.
En els supòsits de lesions, les ajudes s’estructuren per nivells de gravetat, amb imports que van des d’una mica més de 2.400 euros en els casos de menys entitat fins a més de 84.000 euros en les lesions de màxima gravetat. Les xifres són les mateixes per a l’avançament per responsabilitat civil.
Totes són compatibles amb l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, amb les futures indemnitzacions per responsabilitat civil i amb altres ajudes o assegurances públiques o privades que poguessin correspondre. S’adrecen a les persones que viatjaven als trens accidentats i el personal ferroviari a bord que van ser ferits i als familiars dels morts.
Oficines d’atenció
El termini per demanar-les va començar ahir i la tramitació es pot realitzar a la web del Ministeri de Transports o presencialment, una vegada s’ha publicat a la seu electrònica del ministeri la resolució.
S’haurà de presentar una sol·licitud per cada persona beneficiària que tingui de dret a l’ajuda. Si una persona pogués ser beneficiària per diverses causes, podrà realitzar-se una única sol·licitud incloent-les-hi totes. Per facilitar l’accés a les ajudes, s’ha impulsat, amb la col·laboració del Ministeri de Política Territorial, la creació d’oficines d’atenció integral a les víctimes a les Delegacions i Subdelegacions del Govern de les comunitats amb afectats.
