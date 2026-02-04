Enllaç central
El metro de Barcelona planeja tancar el passadís entre l’L1 i l’L3 a Catalunya l’estiu del 2026 per retirar amiant
TMB traça un calendari provisional pel qual preveu quatre mesos d’obres i la clausura total del passadís de l’estació més transitada entre juliol i agost de l’any vinent, a l’espera d’una possible reducció de les afectacions a proposta del constructor
Jordi Ribalaygue
El metro de Barcelona planifica una obra que pot comportar un canvi durant l’any que ve en la rutina dels milers de passatgers que passen diàriament per la parada més transitada de la xarxa. Transport Metropolitans de Barcelona (TMB) planeja el possible tancament temporal del passadís que uneix les andanes de la Línia 1 i la Línia 3 de l’estació de Catalunya, per on van circular 17,5 milions de persones el 2024 i que es reformarà íntegrament per retirar l’amiant ocult rere els revestiments de les parets.
A l’espera de les propostes de les empreses que es postulin per a la reforma i les possibles reduccions que plantegin per accelerar els treballs, l’empresa pública traça de moment quatre mesos de tasques, de juliol a octubre del 2026. Afegeix una previsió provisional de clausura total del passadís al juliol i l’agost, amb tancaments parcials durant la resta de la remodelació.
El amiant està rere les plaques que cobreixen sostres i parets a l’enllaç de Catalunya, sempre freqüentat. Les fitxes d’anàlisi de TMB manifesten que el component estès al passadís està protegit, en un estat de conservació correcte i no és friable, per la qual cosa no desprèn pols i no suposa un perill per ara per a la salut. En tot cas, la normativa imposa que tot l’amiant que continua instal·lat s’elimini abans del 2028 en immobles públics i abans del 2032 en propietats privades.
TMB es proposa invertir un màxim d’1,58 milions d’euros, sumant l’IVA, per afrontar l’operació. Serà una de les més notòries per al passatge des que l’empresa pública es va proposar erradicar l’asbest al complet a les instal·lacions del suburbà, després que entre el 2018 i el 2019 diagnostiquessin a 28 empleats que presentaven alteracions en la pleura, compatibles amb l’exposició a la substància nociva. L’empresa de transport va calcular fa un any que s’havia desfet del 90% de l’amiant a les dependències del metro.
La companyia dependent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tret a concurs dos contractes, un per les obres i un altre per dirigir-les. A més de ser desamiantat, el passadís entre l’L1 i l’L3 a Catalunya serà rehabilitat de manera integral.
Previsions no definitives
El plec de condicions particulars del procés de contractació en marxa diu que «l’enllaç de Catalunya de l’L1 i l’L3 estarà 100% tancat al públic en els mesos de juliol i agost del 2026». «La resta de mesos es tancarà per trams», afirmen els requisits, que afegeixin que la companyia del metro «es reserva el dret de programar les fases» de l’obra «de manera no continuada».
TMB matisa a EL PERIÓDICO que les dates que estima per a les obres al passadís «no són definitives». «Depenen de la planificació de l’obra que faci l’empresa adjudicatària», afirma. L’empresa pública de transport remarca que l’inici de les tasques també pot variar en funció del que el vencedor del concurs en marxa programi. De tota manera, TMB assenyala que «la previsió actual és que aquesta actuació sigui a l’estiu, sense que hi hagi un mes o una data concreta».
L’oferta que redueixi el període de treball en més d’un mes serà premiada amb 20 punts extra. Les bases ho motiven per la «criticitat del tancament d’un enllaç clau i essencial per al transport dels usuaris». Un dictamen de l’expedient adverteix que «es tracta d’una obra on la retirada de l’amiant és un punt sensible i central» i que comporta una «elevada complexitat tècnica».
Trasbord pel carrer
Sobre la certesa que es prohibeixi per complet el pas als viatgers pel passadís entre juliol i agost del 2026 o si es pot mitigar amb tancaments puntuals, la companyia també contesta que «dependrà de la planificació de l’obra que faci l’empresa a la qual se li adjudiqui». En tot cas, TMB projecta en les prescripcions tècniques que es col·loquin 285 cartells, adhesius, lones i avisos per penjar «per comunicar provisionalment el tancament» del passadís.
Segons el plec tècnic de la licitació, s’idea que la senyalització s’expandeixi per dins i fora de l’estació, tant a les andanes de l’L1 com de l’L3, als passadissos i vestíbuls «per fer el transbord pel carrer». Per la seva banda, TMB completa dient que es marca l’objectiu que «aquesta intervenció tingui la menor afectació possible» en els passatgers.
Un dels informes adjunts a l’expedient al·lega que «la intervenció es justifica donada l’existència d’amiant rere l’aplacat del passadís acompanyat de la necessitat de renovació general del passadís». El projecte contempla refer el paviment, les escales, el sostre, el revestiment, les baranes i les instal·lacions de la galeria de connexió entre línies.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí