Puente no descarta retards en la línia Madrid-Andalusia
El titular de Transports assenyala que "no és possible facilitar una data per a la restitució del servei original en plenes condicions de seguretat".
El ministre es reuneix avui amb els sindicats de maquinistes que aniran a la vaga
Gabriel Santamarina
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va deixar la porta oberta a nous retards en la restitució de la circulació d’alta velocitat en la línia que connecta Madrid i Andalusia. "Per acabar la reposició completa, queda per executar en la part d’energia l’estesa dels conductors de catenària. Aquests treballs depenen de la disponibilitat de via ja restituïda i avançaran quan acabin les actuacions d’infraestructura actualment en curs", va assenyalar ahir en la Comissió de Transports del Congrés.
Puente va explicar que, "atès el grau d’afectació de la infraestructura, la complexa climatologia d’aquests dies i la necessitat de fer després les proves per les empreses ferroviàries, encara no és possible facilitar una data per a la restitució del servei original en plenes condicions de seguretat". El ministre va recordar que la setmana passada ja van començar les primeres obres d’emergència després de rebre l’autorització judicial. Consultats més en concret sobre una data exacta, fonts del ministeri van assegurar que es recuperarà la circulació "quan es pugui".
2.400 noves travesses
"Des del dia 18, una vegada finalitzades les tasques de rescat, Adif manté un operatiu permanent per restituir la infraestructura afectada. Així, després de la retirada dels trens Alvia i Iryo i el desallotjament complet de l’àrea, les primeres actuacions s’han centrat en el sanejament de l’esplanació i en la retirada dels elements de superestructura malmesos. El 24 de gener es va començar el desmuntatge progressiu de la via i el tractament del balast, amb la provisió de més de 2.400 travesses noves destinades a la reposició", va afegir el ministre.
Puente va confirmar que el Ministeri que dirigeix ja ha tramès "determinada informació sol·licitada" per la Guàrdia Civil i el jutjat encarregat de la investigació de l’accident ferroviari d’Adamuz del 18 de gener i que va causar 47 víctimes mortals pel descarrilament d’un tren Iryo i la seva col·lisió amb un altre de Renfe. Puente va confirmar que "remeten" a la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) la informació que aquest organisme els va demanar "amb la màxima celeritat possible". Aquest organisme va ser el que va assenyalar a una ruptura a la via com el causant del fatal accident.
El ministre va mantenir que és essencial que se sàpiga la veritat sobre l’accident. "Per sobre de qualsevol altra consideració, el compromís del Govern és amb l’esclariment complet del que ha ocorregut. Els afectats tenen dret a saber la veritat i amb la veritat podrem restaurar la confiança dels ciutadans en el nostre sistema ferroviari", va concloure.
Puente va anunciar, a més, que avui mantindrà reunions amb els sindicats de maquinistes ferroviaris per "estudiar" les peticions que han motivat la vaga general que han convocat per als dies 9, 10 i 11 de febrer a tota la xarxa ferroviària per exigir millors mesures de seguretat.
