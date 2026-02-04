La quimioteràpia teledirigida revoluciona la lluita contra el càncer
L’Agència Espanyola de Medicaments aprova l’ús dels fàrmacs ADC en 13 tipus
Els resultats mostren una supervivència neta als cinc anys superior al 90% en càncers com els de tiroide, pròstata, melanoma i testicle
Els ADC alliberen el medicament a les cèl·lules malignes i minimitzen el mal en els teixits sans
Patricia Martín
Poques sigles en oncologia han passat tan ràpid dels assajos a la pràctica clínica. Els fàrmacs ADC (antibody drug conjugate en anglès, que significa ‘anticòs conjugat o immunoconjugat’), ja aprovats per tractar diversos tipus de càncer, estan revolucionant la lluita contra aquesta malaltia pel seu poder per atacar el tumor des de dins, com si fossin un cavall de Troia. Els també anomenats míssils teledirigits de quimioteràpia prolonguen la vida dels pacients i molts aconsegueixen la desitjada meta d’estar lliures de malaltia.
El càncer és des del 2023 la primera causa de mort, per davant de les malalties del sistema circulatori. No obstant, avenços com els ADC acosten cada dia una mica més l’esperança que el món aconsegueixi tenallar aquesta funesta malaltia. De fet, avui se celebra el Dia Mundial contra el Càncer, una patologia que, segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), afectarà aquest any 301.884 persones, el 2% més que el 2025. L’augment de la incidència es deu a l’envelliment de la població i a factors de risc com l’alcohol, el tabac, la dieta insana, el sedentarisme i la contaminació.
No obstant, els tractaments i l’augment del cribratge han aconseguit duplicar la supervivència en els últims 40 anys. "Els avenços aconseguits fan que el pronòstic limitat de la majoria dels pacients fa cinc dècades s’hagi revertit i actualment tinguin una supervivència més prolongada i amb qualitat de vida", explica el president de SEOM, Javier de Castro. Per això, l’objectiu actual "no només és viure més, sinó millor, amb menys toxicitat, més atenció als efectes a llarg termini i més suport als supervivents. La prevenció, el diagnòstic precoç i la investigació continuen sent claus", indica.
Davant aquesta situació, els esmentats fàrmacs ADC, la immunoteràpia o els radiofàrmacs –així com tractaments convencionals com la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia– han aconseguit que en càncers com el de tiroide, pròstata, melanoma o testicle, la supervivència neta als cinc anys del diagnòstic sigui superior al 90%. En el de mama és gairebé del 88%. No obstant, en el de pàncrees, pulmó o fetge se situa per sota del 20%, cosa que demostra que el càncer no és una única malaltia: depèn molt d’on aparegui i quan sigui diagnosticat.
Cavalls de Troia
En aquest escenari, els ADC despunten pel seu poder per alliberar directament el medicament a les cèl·lules malignes, i així minimitzar el mal en els teixits sans. Per això aquests fàrmacs reben en el sector múltiples noms, des de químio 2.0 o químio intel·ligent o dirigida fins a cavalls de Troia: el seu funcionament imita el famós animal de la mitologia que van utilitzar els guerrers grecs per ocultar-s’hi i conquerir Troia.
Així, els ADC tenen un anticòs que es dirigeix als receptors de les cèl·lules canceroses, s’hi uneix i descarrega al seu interior una càrrega oculta de quimioteràpia. La diferència fonamental amb la químio tradicional és que, al ser un tractament dirigit i més personalitzat, és més eficaç perquè destrueix més cèl·lules malignes i menys de sanes. "La seva eficàcia en termes de control de la malaltia i supervivència està revolucionant el tractament del càncer. Hi ha ADC que han acabat amb la quimioteràpia clàssica, al ser entre cinc i sis vegades més eficaços, i d’altres el doble d’eficaços", apunta Javier Cortés, director de l’International Breast Cancer Center (IBCC-Pangaea Oncology).
En general, tenen efectes secundaris més lleus que la químio, tot i que també hi ha ADC que provoquen alopècia, nàusees o baixen les defenses. De fet, n’hi ha alguns que no s’han arribat a aprovar per la seva toxicitat.
Aprovacions en marxa
En un inici, els ADC es van desenvolupar per tractar càncers hematològics, com el limfoma de Hodgkin o la leucèmia mieloide aguda, on han demostrat grans resultats. No obstant, en els últims anys estan demostrant també el seu poder davant tumors sòlids, malgrat que són més heterogenis i de difícil accés. A Espanya, l’Agència de Medicaments ja n’ha aprovat 13 per a leucèmies o limfomes (tumors sanguinis), i mama, bufeta, cèrvix o ovari (tumors sòlids). Alhora, també hi ha assajos avançats en càncer de pulmó o gàstric.
En mama, els ADC tenen aparences de convertir-se en el tractament estàndard en estadi metastàtic, i desterrar així la quimioteràpia tradicional a un segon pla. De fet, primer van demostrar la seva eficàcia davant càncers hormonals i HER2+, i en el congrés de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica, celebrat a l’octubre, es va presentar un estudi que indica que també s’haurien d’utilitzar davant el triple negatiu, que és molt agressiu i afecta amb freqüència dones joves. Per això, Cortés vaticina que en un o dos anys la químio dirigida s’aprovarà com a primera opció per a tots els càncers de mama metastàtics.
En general, la investigació sempre comença pels estadis metastàtics perquè són els més greus, però ja hi ha assajos que estan demostrant també que aquests fàrmacs són eficaços, fins i tot abans de la cirurgia, en càncer localitzat. Per exemple, davant càncer de mama HER2+, també estan disponibles a Espanya per a estadis primerencs.
Tot i així, la químio 2.0 té encara diversos reptes per endavant. "Ens queda identificar els pacients que responen millor a aquests fàrmacs i al seu torn les resistències", indica Antonio Calles, oncòleg de l’Hospital Gregorio Marañón. En qualsevol cas, segons la seva opinió, l’avantatge d’aquests fàrmacs és, sobretot, que la plataforma que permet administrar la químio de manera dirigida "permetrà desenvolupar tractaments cada vegada més potents, selectius i menys tòxics". Al seu torn, els ADC es poden combinar amb immunoteràpia o altres ADC, per "crear sinergies que poden donar resultats molt positius", afegeix.
L’inconvenient, com està passant amb altres fàrmacs innovadors, és que de vegades triguen anys a passar dels assajos a la pràctica clínica, perquè són cars i les negociacions entre Sanitat i les farmacèutiques s’eternitzen.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La parròquia de la plaça de Valldaura de Manresa passa a dir-se de Santa Maria de Valldaura, nom que tenia la de les Dominiques, que desapareix
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys