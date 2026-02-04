Tecnologia
Sánchez recicla com a novetat el veto de les xarxes als menors de 16 anys
La croada legal del Govern per garantir un entorn digital segur anunciada ahir inclou mesures recollides en el projecte de llei de protecció digital que es tramita des de fa un any i mig
El magnat Elon Musk qualifica el cap del Govern de "tirà i traïdor al poble espanyol"
Iván Gil
El Govern vol reactivar la seva croada legal "per fer front als abusos de les grans plataformes digitals i garantir un entorn digital segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals". Per fer-ho, Pedro Sánchez va recórrer a anuncis antics i nous. Des de Dubai, el president del Govern va avançar que desplegarà un paquet de mesures legislatives i regulatòries per enfortir el control de les plataformes digitals i va tornar a posar el focus en una mesura que el Consell de Ministres ja va impulsar fa més d’un any i mig: la prohibició de l’accés a xarxes socials als menors de 16 anys i l’obligació que les plataformes digitals implementin sistemes efectius de verificació d’edat.
Totes dues mesures no són pas una novetat; ja estan recollides en el projecte de llei de protecció digital als menors, una normativa perquè els infants no accedeixin a continguts inapropiats, com ara la pornografia, i que obligarà els fabricants a incloure en tots els dispositius un sistema de control dels pares. El text, que el juny del 2024 va passar pel Consell de Ministres, ja es tramita al Congrés, on està desat en un calaix a l’espera que es debatin més d’un centenar d’esmenes registrades pels grups.
La llei, que si s’aprova implicarà la modificació de diverses lleis i un grapat d’articles del Codi Penal, va ser promoguda pel Ministeri de Joventut i Infància amb la col·laboració de diversos departaments del Govern, inclosos els gabinets de Presidència i Justícia i el de Transformació Digital, que és l’interlocutor amb els fabricants de tecnologia. Després de l’anunci de Sánchez, la mateixa ministra d’Infància, Sira Rego, va explicar a través de les xarxes socials que hi treballen "des del primer minut" i que la norma està "en tràmit al Congrés". Fonts del seu departament incidien que espera que s’abordin les esmenes presentades. En la coalició liderada per Yolanda Díaz algunes veus acusaven els ministres del PSOE de "plantejar problemes" al full de ruta legislatiu plantejat pel soci minoritari, i apropiar-se d’alguna manera d’una de les mesures amb segell de Sumar. "Han de deixar de plantejar problemes altres ministeris que retarden molt la tramitació d’aquesta llei", es va queixar al Congrés el portaveu d’IU, Enrique Santiago.
El diputat, integrat al grup parlamentari de Sumar, va recordar que el fet que el "tema sigui més o menys mediàtic no és un criteri de competència" i va criticar que "un ministeri que no té la tasca de treballar sobre això surti a fer-hi qualsevol mena de proposta". Aquesta referència velada anava dirigida al titular de Presidència, Félix Bolaños, de qui depèn una part de la reforma del Codi Penal i que manté des de principis de la legislatura una guerra soterrada amb la vicepresidenta segona.
A Sumar van admetre que desconeixien l’anunci del president abans del seu llançament, però alhora van reconèixer la seva capacitat per marcar els temps i l’agenda política: "Ho ha aconseguit", resumeixen algunes veus, lloant la seva capacitat per unir el progressisme rere una bandera i, alhora, convertir-se en "el confrontador més gran de la ultradreta als EUA". Es referien així a la contestació del magnat nord-americà Elon Musk, molt pròxim a Trump, que a través de les xarxes va contestar al vídeo del president d’Espanya: "Dirty [brut] Sánchez és un tirà i un traïdor al poble espanyol", va dir a X. En aquest punt, a Sumar n’hi ha que reflexionen sobre la capacitat de Sánchez de posar en un compromís el PP, que fins ara s’ha mostrat partidari de prohibir les xarxes a menors. "¿La dreta què hi dirà?", es demanen.
Les plataformes
No obstant, entre les mesures que ha posat Sánchez sobre la taula hi ha novetats. El projecte inclou una reforma perquè els directius "siguin legalment responsables de les infraccions que es cometin a les plataformes digitals de les quals són responsables", segons va explicar el president en la intervenció al World Governments Summit. Amb això es pretén que les plataformes siguin actives i diligents en la retirada del contingut que atempti contra la legalitat o es consideri d’odi.
La resta del paquet legislatiu, que segons fonts del Govern es vehicularà per mitjà d’un nou projecte de llei, impulsarà reformes per tipificar com a delicte la manipulació dels algoritmes i l’amplificació de contingut il·legal, a més de la creació d’un sistema de rastreig, quantificació i traçabilitat que permeti establir "una empremta d’odi i polarització" per aturar aquesta mena de discursos. Així mateix, s’abordaran, juntament amb la Fiscalia, les vies "per investigar les possibles infraccions legals de Grok, TikTok i Instagram". En defensa de la "sobirania digital" i apel·lant a la "tolerància zero".
Sánchez va anunciar, a més, que Espanya s’ha afegit a cinc països europeus en la "Coalició dels Disposats Digitals" per avançar de manera coordinada en l’àmbit multinacional per aplicar una regulació "més estricta, ràpida i eficaç de les plataformes socials".
