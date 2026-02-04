La sanitat pública ofereix una teràpia innovadora per al tumor cerebral
El glioblastoma té una mitjana de supervivència de 14,6 mesos amb el tractament estàndard, que no ha variat fins als TTFields
Nieves Salinas
Satisfacció a Astuce Spain, una associació que engloba pacients de tumors cerebrals i del sistema nerviós central, perquè més de la meitat de les comunitats autònomes ja han implantat l’accés a la teràpia de camps elèctrics alterns (TTFields) en la sanitat pública. Els pacients amb glioblastoma –el tumor cerebral primari més agressiu i de pitjor pronòstic– de nou diagnòstic que compleixin els criteris clínics ja estan rebent aquesta teràpia innovadora.
La teràpia de camps elèctrics alterns va ser incorporada a la Cartera de Serveis Comuns del Sistema Nacional de Salut l’agost del 2025 per a pacients de glioblastoma de nou diagnòstic, cosa que va suposar "un pas decisiu" per garantir l’equitat en l’accés a tractaments que pot prolongar la supervivència. El glioblastoma té una mitjana de supervivència de tot just 14,6 mesos amb el tractament estàndard, que no havia variat en més de dues dècades fins a l’arribada dels TTFields.
Les comunitats
Andalusia, el País Basc, Catalunya, la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana, Galícia, Castella i Lleó, la Regió de Múrcia, Aragó, Castella-la Manxa i Extremadura són les comunitats que ja han implantat la teràpia. Diversos estudis clínics han demostrat que el seu ús combinat amb la quimioteràpia de manteniment pot prolongar de manera significativa la supervivència dels pacients sense detriment de la seva qualitat de vida, motiu pel qual aquesta teràpia ja forma part de l’estàndard de tractament en altres països, com és el cas d’Alemanya, França, el Japó o els Estats Units, i a més està recomanada per guies internacionals i nacionals.
"Durant mesos, des d’Astuce Spain hem denunciat que l’accés als TTFields depenia del codi postal. Avui dia, podem dir que hi ha comunitats que han demostrat que les coses es poden fer bé i a temps, i que ja hi ha pacients que se n’estan beneficiant", assenyala José Luis Mantas, president de l’entitat.
