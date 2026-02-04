El trànsit de mercaderies es restablirà abans de dilluns
El president del Port reclama que, un cop superada la crisi de Rodalies, s’elabori un pla de contingència per evitar un col·lapse com l’actual.
Cristina Buesa
El trànsit de mercaderies des del Port de Barcelona podrà anar recuperant la normalitat a partir de finals d’aquesta setmana. Adif va comunicar ahir als operadors ferroviaris que treballen des del port que demà podrà restablir parcialment les circulacions pel túnel de Rubí i, dilluns, pel tram de l’R4 a Gelida on fa dues setmanes es va produir l’accident mortal.
Ho va anunciar ahir el president del port, José Alberto Carbonell, que ha vist com la crisi de Rodalies i els efectes sobre les importacions i exportacions a les seves instal·lacions enfosquien les explicacions del positiu balanç econòmic del 2025. El responsable va reclamar que, una vegada superats els problemes d’aquests dies, és necessari que s’elabori un pla de contingència per evitar un col·lapse com el d’aquesta setmana.
Necessitat d’una «xarxa fiable»
Amb les dades actuals, el president del port va indicar que a partir de demà es podria restablir parcialment el trànsit ferroviari de mercaderies primer cap al nord i després cap al sud. En aquest sentit, va remarcar que la crisi ha posat de manifest la importància de disposar d’una xarxa de transport fiable, tant viària com ferroviària, per garantir el funcionament del port. «Perquè el port tingui sentit necessita una xarxa fiable», va remarcar.
Carbonell va detallar que l’impacte operatiu de la crisi ferroviària ha sigut molt significatiu, tot i que va negar que s’hagi produït un «bloqueig». Segons va explicar, durant tres dies pràcticament el 80% del flux ferroviari de mercaderies va quedar parat, fins que el divendres 23 es va començar a evacuar part del trànsit cap al sud a través de la línia de la costa (R2), per Vilanova i la Geltrú.
Per la seva banda, el director general del port, Àlex Garcia, va explicar que actualment no hi ha cap alternativa ferroviària en sentit nord, ja que el túnel de Rubí es manté inutilitzable, cosa que deixa aquest trànsit al 0%. En sentit sud, va recordar que el túnel de Rubí concentra el 80% de les mercaderies, de les quals en aquests moments només s’està podent canalitzar entorn del 25%.
Carbonell va explicar que es va sol·licitar que, tot i que fos amb restriccions, es permetessin determinades circulacions ferroviàries i que també s’han mantingut contactes amb el Ministeri de Transports. Després d’una setmana que va qualificar d’«extraordinàriament complicada», va assenyalar que ara hi ha «un cert horitzó», tot i que va demanar prudència a l’espera de comprovar com evolucionen les reparacions i la capacitat real de les infraestructures.
El responsable va insistir en la necessitat d’elaborar un pla de contingència que permeti respondre a situacions similars en el futur i evitar col·lapses com el viscut en els últims dies. Segons va assenyalar, aquest treball s’haurà d’abordar una vegada superada l’actual crisi ferroviària, ja que és en moments com aquest quan s’evidencien les debilitats del sistema.
