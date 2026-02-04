Expropiació
El TSJC ordena renegociar el preu de la Casa Buenos Aires
El tribunal tomba la valoració fixada per l’Ajuntament i obliga a tornar a calcular quant ha de pagar per la finca, ubicada a Vallvidrera, corregint els criteris utilitzats.
Judith Cutrona
El futur de la Casa Buenos Aires continua en suspens. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el preu fixat per a l’expropiació de l’immoble –establert en 4,2 milions d’euros– i ha obligat l’Ajuntament de Barcelona a tornar a calcular quant ha de pagar per la finca. El tribunal considera que la valoració realitzada no s’ajustava a la realitat de l’immoble i ordena refer-la corregint els criteris utilitzats.
La sentència, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, no qüestiona l’expropiació de l’edifici, situat al carrer de Mont d’Orsà, al barri de Vallvidrera, sinó únicament la quantitat econòmica establerta com a compensació a la propietat, la congregació religiosa dels Pares Paüls. En aquest sentit, el TSJC dona la raó parcialment als antics propietaris i anul·la l’acord adoptat el 2022 pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, que havia fixat el preu en 4,2 milions d’euros, i ordena la "retroacció de les actuacions" perquè el càlcul es refaci.
L’ús de l’immoble
El tribunal també aborda el debat sobre l’ús de l’immoble. Tot i que l’edifici va ser hotel a finals del segle XIX, només durant uns 15 anys, la resta de la seva història ha estat destinada a residència d’estudiants, geriàtric, centre religiós i altres usos col·lectius. Segons la sentència, "l’ús més ajustat a la realitat és el d’edifici plurifamiliar de vivendes", tal com va concloure el pèrit judicial, i no el de vivenda unifamiliar, que va ser la valoració realitzada pel jurat d’expropiació. Aquesta correcció, remarca el dictamen judicial, "afecta directament la valoració tant pel mètode de comparació com el residual", els dos sistemes fets servir per calcular el preu.
Tot i que la sentència no fixa una nova xifra, sí que modifica les bases sobre les quals s’haurà de calcular l’import, cosa que podria traduir-se en un cost més elevat per a l’Ajuntament de Barcelona. Així doncs, fins que el jurat dicti una nova resolució, l’import definitiu que haurà de pagar per la Casa Buenos Aires queda pendent.
Davant aquesta nova sentència, des dels serveis jurídics del consistori s’ha demanat al jutge un aclariment del dictamen judicial, segons han explicat fonts municipals a EL PERIÓDICO. La batalla judicial per la Casa Buenos Aires s’arrossega des de fa anys entre l’Ajuntament, els antics propietaris i diferents col·lectius veïnals.
L’imponent edifici, construït l’any 1886 per acollir un hotel i reformat el 1910 pel reconegut arquitecte modernista Jeroni Granell, autor dels vitralls del Palau de la Música –segons recull Julio Vives al llibre Hotel Buenos Aires, un record del modernisme a Vallvidrera- ara com ara no està catalogat patrimonialment. Al seu interior destaca el seu mosaic hidràulic, els seus llums de ferro forjat i les seves vidrieres policromades.
Símbol de lluita veïnal
Antiga residència de gent gran, la Llar Betània, l’immoble es va convertir en un símbol de la lluita veïnal a Vallvidrera a partir de l’any 2019, quan un grup de joves va ocupar l’edifici per frenar la seva reconversió en un hotel i el va transformar en un espai comunitari.
Un any després, el 2020 es va portar a terme el seu desnonament i el ple de l’Ajuntament va aprovar-ne l’expropiació amb l’objectiu de preservar el valor patrimonial de la finca i destinar-la a un projecte de 37 allotjaments socials per a persones grans i joves, a més d’equipaments per al barri.
En aquell moment, el ple municipal va aprovar també canviar la catalogació de la majestuosa construcció d’inspiració modernista per protegir la seva "singularitat arquitectònica".
El consistori va calcular llavors que l’expropiació costaria uns 3,5 milions d’euros, si bé l’oposició advertia que els processos judicials que podien iniciar-se encaririen el preu final. Malgrat l’aprovació municipal i el suport veïnal, la batalla judicial segueix oberta i fins i tot per moments sembla interminable.
