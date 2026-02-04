Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Menors i xarxes socialsJardins de LlumLluites il·legals a CercsAtropellaments a ManresaJoan GarcíaRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Abusos

La UB es personarà com a acusació particular en el cas Flecha

El catedràtic Ramón Flecha, en una imatge d’arxiu. | EL PERIÓDICO

El catedràtic Ramón Flecha, en una imatge d’arxiu. | EL PERIÓDICO

Olga Pereda

Madrid

La nova secció de violència sexual de la Fiscalia de Barcelona va decidir la setmana passada obrir una investigació pel cas del catedràtic Ramón Flecha i els presumptes abusos que va cometre durant dues dècades a la Universitat de Barcelona (UB) al capdavant del grup d’investigació CREA.

Les indagacions les dirigirà la nova unitat de delictes sexuals, encapçalada pel fiscal del crim de la Guàrdia Urbana, Félix Martín, amb la fiscal del procés de Dani Alves, Elisabet Jiménez. La UB ha emfatitzat que es personarà com a acusació particular si el cas, que la Fiscalia s’ha pres molt seriosament, arriba als tribunals.

Sanció exemplar

Així ho va anunciar el rector, Joan Guàrdia, durant una compareixença en la comissió de cerca i Universitats al Parlament on va acudir amb Ernest Abadal, vicerector de personal docent i investigador, i Laura Guitart, degana de la Facultat d’Economia i Empresa, a la qual pertany el departament de Sociologia, vinculat al CREA. "No es pot actuar vulnerant el codi ètic i utilitzant el nom de la UB de forma perversa", va emfatitzar el rector. "La mala praxi se sanciona de manera exemplar", va afegir.

Notícies relacionades

El passat 22 de desembre, la UB va desterrar definitivament Flecha, ja jubilat, i el grup CREA, que des del 2015 no pertany oficialment al campus tot i que va continuar utilitzant el seu nom, el seu domini a internet i les seves instal·lacions. El rectorat va decidir portar davant la Fiscalia les conductes de coerció sexual, coerció psicològica i maltractament que presumptament va cometre durant dècades el catedràtic en el si del grup, que ell mateix va fundar el 1991 i la direcció del qual va abandonar el 2006 tot i que va seguir sent el seu alma mater. El controvertit professor és el presumpte responsable del que pot ser el cas més greu d’abús de poder i abús sexual en una universitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
  2. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
  3. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  4. La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
  5. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  6. Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
  7. El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
  8. Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí

Romero inicia un ‘tour’ per Catalunya per defensar el nou model de finançament

Romero inicia un ‘tour’ per Catalunya per defensar el nou model de finançament

Igualada col·labora en un concurs de composició per acordió vinculat a Jaume Padrós

Igualada col·labora en un concurs de composició per acordió vinculat a Jaume Padrós

Barcelona, epicentre de la trama Epstein a Europa

Barcelona, epicentre de la trama Epstein a Europa

L'estació Les Angles obre un punt de venda i informació turística al centre de Puigcerdà

L'estació Les Angles obre un punt de venda i informació turística al centre de Puigcerdà

Els condemnats de La Manada de Manresa, segueixen a presó 10 anys després dels fets

Els condemnats de La Manada de Manresa, segueixen a presó 10 anys després dels fets

Integra Pirineus recupera l'ofici de carboner i obre una nova línia de negoci

Integra Pirineus recupera l'ofici de carboner i obre una nova línia de negoci

El món del circ protagonitzarà del Carnestoltes Infantil de Manresa el 15 de febrer

El món del circ protagonitzarà del Carnestoltes Infantil de Manresa el 15 de febrer

Expertes de Manresa, sobre la prohibició de les xarxes socials a menors de 16 anys: "És una mesura controvertida, però necessària"

Expertes de Manresa, sobre la prohibició de les xarxes socials a menors de 16 anys: "És una mesura controvertida, però necessària"
Tracking Pixel Contents