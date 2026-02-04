Abusos
La UB es personarà com a acusació particular en el cas Flecha
Olga Pereda
La nova secció de violència sexual de la Fiscalia de Barcelona va decidir la setmana passada obrir una investigació pel cas del catedràtic Ramón Flecha i els presumptes abusos que va cometre durant dues dècades a la Universitat de Barcelona (UB) al capdavant del grup d’investigació CREA.
Les indagacions les dirigirà la nova unitat de delictes sexuals, encapçalada pel fiscal del crim de la Guàrdia Urbana, Félix Martín, amb la fiscal del procés de Dani Alves, Elisabet Jiménez. La UB ha emfatitzat que es personarà com a acusació particular si el cas, que la Fiscalia s’ha pres molt seriosament, arriba als tribunals.
Sanció exemplar
Així ho va anunciar el rector, Joan Guàrdia, durant una compareixença en la comissió de cerca i Universitats al Parlament on va acudir amb Ernest Abadal, vicerector de personal docent i investigador, i Laura Guitart, degana de la Facultat d’Economia i Empresa, a la qual pertany el departament de Sociologia, vinculat al CREA. "No es pot actuar vulnerant el codi ètic i utilitzant el nom de la UB de forma perversa", va emfatitzar el rector. "La mala praxi se sanciona de manera exemplar", va afegir.
El passat 22 de desembre, la UB va desterrar definitivament Flecha, ja jubilat, i el grup CREA, que des del 2015 no pertany oficialment al campus tot i que va continuar utilitzant el seu nom, el seu domini a internet i les seves instal·lacions. El rectorat va decidir portar davant la Fiscalia les conductes de coerció sexual, coerció psicològica i maltractament que presumptament va cometre durant dècades el catedràtic en el si del grup, que ell mateix va fundar el 1991 i la direcció del qual va abandonar el 2006 tot i que va seguir sent el seu alma mater. El controvertit professor és el presumpte responsable del que pot ser el cas més greu d’abús de poder i abús sexual en una universitat.
