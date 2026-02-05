Caos ferroviari a Catalunya
Adif reobre parcialment el túnel de Rubí i reprèn la circulació de mercaderies
La incidència ha impedit durant deu dies que els combois procedents de Barcelona i Tarragona arribessin a França
La crisi ferroviària amenaça de paralitzar la producció de desenes d’empreses: «No podem seguir»
Glòria Ayuso
Adif reobre parcialment aquest dijous el túnel ferroviari de Rubí, cosa que permet reprendre la circulació de mercaderies cap a França després de 15 dies d’interrupció, segons han confirmat fonts de la companyia. Així, el gestor ha complert amb el calendari que va comunicar a les empreses i al port de Barcelona aquesta setmana. L’afectació impedia que els combois procedents de Barcelona i Tarragona avancessin cap a la resta del continent, i també que n’arribessin alguns procedents de França. El bloqueig ha sigut tal que desenes d’empreses estaven paralitzades i a punt de veure’s obligades a parar la producció.
Segons ha informat el Ministeri de Transports en un comunicat, la intervenció d’Adif ha consistit en el reforç de l’estructura al llarg de 130 metres. En concret, s’ha segellat una fissura existent amb la col·locació de tanques de protecció d’acer ancorades a la volta del túnel. Paral·lelament, s’ha escanejat la instal·lació i s’estan fabricant a mida les cintes metàl·liques que s’instal·laran en l’actuació principal. A més, el gestor manté el monitoratge del túnel en temps real i ha intensificat la vigilància en aquest punt.
Impacte en les empreses
El tall del trànsit ferroviari de mercaderies ha provocat situacions com la viscuda per Railsider Mediterráneo, una empresa ferroviària que tenia 23.000 tones d’acer immobilitzades a Portbou a causa del tall. Un cas similar va ser el de l’empresa de logística Coma i Ribas, amb seu a Santa Perpètua de Mogoda i el port de Barcelona, que va haver de reforçar el transport per carretera per cobrir la falta de trens i arribar a destinacions llunyanes com Saragossa o Madrid.
Quant al port de Barcelona, la infraestructura només podia donar sortida al 25% de la capacitat habitual a través del corredor sud, mentre que cap al nord, el tancament del túnel de Rubí els va afectar «al 100%», ja que no hi havia alternativa per transportar mercaderies cap a França.
Davant aquesta situació, patronals com Pimec van alertar que, si el bloqueig de mercaderies continuava, el país podria enfrontar-se a una crisi de proveïment en el teixit industrial, més enllà de la crisi reputacional que això significava per a Catalunya.
En aquest context, diferents entitats del sector logístic advoquen per duplicar les vies perquè les mercaderies no comparteixin infraestructura amb les línies de Rodalies, com ocorre actualment a tota la xarxa, llevat d’un tram entre Castellbisbal i el port de Barcelona. Els empresaris consideren que la xarxa ha quedat petita i que és necessari planificar noves línies ferroviàries i punts intermodals.
