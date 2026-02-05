Procés extraordinari
Un canvi en el SAIER deixa un mes sense consultes d’estrangeria a BCN
Entitats especialitzades en atenció al col·lectiu com ABD, CITE i AMIC deixaran de prestar el servei i seran rellevades per altres organitzacions a les portes de la regularització d’immigrants.
El CITE, que assessora sobre temes legals, no opera des del 31 de desembre
Toni Sust
El model d’atenció als immigrants de l’Ajuntament de Barcelona ha viscut en les últimes setmanes una revolució anunciada, que ha propiciat que les principals entitats que s’ocupaven de les diferents àrees del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), i que feia dècades que les gestionaven, hagin quedat fora del servei o estiguin a prop de fer-ho.
No són relleus d’última hora, si no que responen al que les entitats consideren una modificació de plantejament, que inclou canvis de relació, de convenis a concursos en la majoria dels casos, i condicions econòmiques que aquestes entitats consideren inassumibles. Com a prova, fonts d’aquestes organitzacions remarquen que almenys dos dels concursos d’àrees del SAIER que van tenir lloc durant el 2025 van quedar deserts.
Les entitats que no continuaran són l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), encarregada de l’atenció inicial, el que es coneix com el front office, la primera porta amb què es troben els estrangers quan es dirigeixen a l’Administració municipal a la seva arribada a Barcelona i des d’on són redirigits en funció de les seves necessitats; el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE), vinculat a CCOO i encarregat de les gestions relacionades amb la llei d’estrangeria, i l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC), vinculada a la UGT i que s’encarrega de l’homologació de títols i qüestions de formació.
Amb aquestes tres àrees, el SAIER consta de l’atenció social, que assumeix la Creu Roja; dels cursos de català, dels quals s’encarrega el Consorci de Normalització Lingüística, i de qüestions jurídiques que afronta el Col·legi d’Advocats de Barcelona. La Creu Roja, el consorci i el col·legi continuen en el servei.
En el SAIER s’ha generat un buit des que el CITE va deixar d’operar, el 31 de desembre, al consumir-se el període previst en l’últim conveni anual que va tancar. El CITE atenia mig miler de persones cada mes. Al gener només ha atès consultes d’urgència, però no nous casos. L’entitat FICAT ha assumit des del gener els casos més urgents, i un advocat del SAIER atén des d’aquest mes de febrer casos de seguiment. A la resta, o bé se’ls ha dit que contactaran amb ells en les pròximes setmanes per donar-los una cita concreta o se’ls ha orientat a altres entitats part de la XESAJE, la Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic d’Estrangeria.
Pròrroga
Fonts municipals diuen que el problema s’ha generat perquè el CITE va rebutjar una pròrroga del servei per cobrir-lo fins a l’arribada d’una nova entitat. ABD i AMIC han signat pròrrogues fins al 24 d’abril i el 15 de març, respectivament. Fonts del CITE ho neguen i afirmen que no se’ls va oferir aquesta pròrroga.
Segons les entitats socials d’estrangeria, la situació és especialment greu per la regularització anunciada pel Govern central, que ha fet que les associacions vegin duplicat el nombre de consultes. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar la setmana passada que almenys 24.000 persones podran acollir-se a la mesura a la ciutat.
El model d’atenció fa temps que està sobre la taula. Els vincles del SAIER amb les entitats s’han basat en convenis, menys en el cas d’ABD i la primera atenció, que sempre s’ha adjudicat per concurs. El 2025, el consistori va canviar el model: tots els convenis van passar a concursos. Fonts de les entitats assenyalen que aquests concursos presenten condicions econòmiques que no resulten assumibles.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar