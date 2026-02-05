Carme Elias rep la Medalla d’Or de Barcelona
Miquel Codolar / ACN
L’actriu va rebre ahir, emocionada, la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de Barcelona, en una cerimònia íntima presidida per l’alcalde Jaume Collboni. Va dir que és "feliç" malgrat l’Alzheimer –a qui es refereix com a "Al"– i que no pensa en el que vindrà després. "Quan vaig saber que em donaven la medalla, me’n vaig alegrar i vaig mirar enrere".
