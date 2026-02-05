Conflicte laboral
Una exresponsable de TMB acusa l’entitat de pressionar-la en un cas d’assetjament
La jutge cita com a imputats el 10 de febrer els alts càrrecs de l’empresa pública denunciats per la treballadora per "ingerències" en un expedient.
J. G. Albalat
L’exresponsable de compliment normatiu de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va acusar ahir davant la jutge alguns directius d’aquesta empresa pública de "pressions i ingerències" en un expedient d’assetjament laboral, segons indiquen fonts jurídiques. D’aquesta manera, l’exempleada de TMB es va ratificar en la querella presentada contra el conseller delegat, Xavier Flores, i dos directius més de l’entitat. La querellant, representada per l’advocat Andreu Van den Eynde, era la responsable d’investigar irregularitats internes i va ser acomiadada el 2024. La magistrada Miriam de Rosa ha citat a declarar Flores i dos investigats més –la directora de recursos humans i el director jurídic–, defensats per Rafael Entrena, el 10 de febrer.
La denunciant va obrir un expedient per un presumpte cas d’assetjament laboral d’una empleada que implicava la directora de recursos humans. Aquest expedient va ser el detonant del seu acomiadament, ja que va insistir a investigar-ho en contra de les indicacions dels superiors. Ahir va explicar a la jutge que va ser acomiadada arran d’aquest expedient i que va ser "pressionada" perquè reflexionés sobre la conveniència de remetre’l a la fiscalia, com ella proposava. Finalment, el cas va arribar a la fiscalia, que el va acabar arxivant, segons fonts de la defensa dels directius de TMB investigats. Fonts pròximes a la denunciant, però, diuen que hi ha una querella admesa per aquests fets al Jutjat d’Instrucció número 6 de Barcelona.
Segons l’exdirectiva de TMB, va ser el conseller delegat de l’empresa pública qui li va demanar que reflexionés sobre enviar a la fiscalia l’expedient.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar