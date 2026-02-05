Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Conflicte laboral

Una exresponsable de TMB acusa l’entitat de pressionar-la en un cas d’assetjament

La jutge cita com a imputats el 10 de febrer els alts càrrecs de l’empresa pública denunciats per la treballadora per "ingerències" en un expedient.

Un vagó del metro de Barcelona. | IRENE VILÀ CAPAFONS

J. G. Albalat

Barcelona

L’exresponsable de compliment normatiu de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va acusar ahir davant la jutge alguns directius d’aquesta empresa pública de "pressions i ingerències" en un expedient d’assetjament laboral, segons indiquen fonts jurídiques. D’aquesta manera, l’exempleada de TMB es va ratificar en la querella presentada contra el conseller delegat, Xavier Flores, i dos directius més de l’entitat. La querellant, representada per l’advocat Andreu Van den Eynde, era la responsable d’investigar irregularitats internes i va ser acomiadada el 2024. La magistrada Miriam de Rosa ha citat a declarar Flores i dos investigats més –la directora de recursos humans i el director jurídic–, defensats per Rafael Entrena, el 10 de febrer.

La denunciant va obrir un expedient per un presumpte cas d’assetjament laboral d’una empleada que implicava la directora de recursos humans. Aquest expedient va ser el detonant del seu acomiadament, ja que va insistir a investigar-ho en contra de les indicacions dels superiors. Ahir va explicar a la jutge que va ser acomiadada arran d’aquest expedient i que va ser "pressionada" perquè reflexionés sobre la conveniència de remetre’l a la fiscalia, com ella proposava. Finalment, el cas va arribar a la fiscalia, que el va acabar arxivant, segons fonts de la defensa dels directius de TMB investigats. Fonts pròximes a la denunciant, però, diuen que hi ha una querella admesa per aquests fets al Jutjat d’Instrucció número 6 de Barcelona.

Segons l’exdirectiva de TMB, va ser el conseller delegat de l’empresa pública qui li va demanar que reflexionés sobre enviar a la fiscalia l’expedient.

