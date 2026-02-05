Nova normativa
El Govern demana regular l’FP privada
Olga Pereda
El Govern ha decidit traslladar a l’FP privada la mateixa regulació que va aprovar per a les universitats: criteris d’obertura molt més endurits amb l’objectiu de posar límit als "xiringuitos acadèmics que es limiten a donar diplomes". L’objectiu és "blindar la qualitat de la formació". Així ho va anunciar ahir el president del Govern, Pedro Sánchez, en una jornada sobre FP celebrada a Madrid en què va concretar que en els pròxims mesos l’Executiu aprovarà un reial decret, que no necessitarà el tràmit parlamentari i que entrarà en vigor després del vistiplau del Consell de Ministres.
"Hi ha oferta privada excel·lent i bona. Però també n’hi ha de mala qualitat perquè no ofereix pràctiques en empreses", va ressaltar Sánchez després d’insistir en el fet que la demanda d’FP s’ha disparat, però de manera desigual. L’oferta privada ha crescut més del doble que la de la pública. "Hi ha alumnes que s’han de gastar 3.000 o 9.000 euros per estudiar un cicle. Cal posar ordre i equitat en l’accés a l’FP. Estudiar és una cosa que no pot dependre del teu lloc de naixement o el compte corrent de la teva família", va dir Sánchez, acompanyat de la ministra d’educació i FP, Milagros Tolón.
L’FP en centres privats no concertats s’ha disparat en una dècada. L’alumnat matriculat ha augmentat en un 467% (de 39.941 fins a 226.661) des del curs 2013-2014 a tot Espanya. El creixement, no obstant, és més espectacular a Catalunya, on els alumnes de l’FP privada han passat de ser 8.877 el curs 2013-2014 als 83.893 que eren el curs 2022-2023 (un creixement del 845%). Així ho reflecteix l’anàlisi elaborada per CaixaBank Dualiza en col·laboració amb Orkestra-Institut Basc de Competitivitat.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar