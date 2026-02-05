Caos ferroviari
El Govern prorroga la gratuïtat de Rodalies sense posar data al final
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat en comissió parlamentària la seva gestió de la crisi ferroviària i ha assegurat que mai abans s’havia treballat de forma quirúrgica a resoldre els problemes de tota la xarxa de Rodalies
Última hora de Rodalies a Catalunya, avui en directe | Horaris i incidències a Renfe i vaga de maquinistes
Glòria Ayuso
El Govern prorrogarà la gratuïtat del servei de Rodalies més enllà del 24 de febrer, i no posa data de moment per al seu final. La impossibilitat de reprendre el servei amb garanties i fiabilitat per als usuaris ha motivat la mesura, instaurada fa just deu dies.
Inicialment, la compensació estava pensada per aplicar-se durant un mes. No obstant, la gratuïtat s’estendrà «els dies que faci falta», ha explicat aquest dijous la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en compareixença en comissió parlamentària. Fins aquest dimecres, 320.000 persones havien adquirit els abonaments gratuïts de deu viatges que distribueixen les màquines de les estacions.
Paneque ha comparegut per donar explicacions sobre la gestió de la crisi ferroviària, junt amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, i anunciar el manteniment de les mesures que intenten compensar d’alguna manera els efectes de la greu crisi de mobilitat sobre els ciutadans. Paneque també ha explicat que es mantindrà el reforç dels autobusos interurbans i la suspensió de zones de baixes emissions, «fins que puguem garantir als usuaris l’estabilitat en el sistema».
Al peu del canó
Paneque ha defensat que ha estat «al peu del canó», liderant una crisi provocada per una desinversió acumulada en anys i que té com a actors principals Adif i Renfe. «M’he pogut equivocar en diferents qüestions», ha afirmat la consellera, per afegir que, no obstant, tot el que ha passat, una «terrible concatenació de fets», ha servit per descobrir el veritable estat deplorable de la infraestructura i un servei del tot ineficient.
Paneque ha remarcat que en tots aquests anys no s’havia entrat com sí que ha passat ara a les entranyes de la infraestructura per descobrir el grau de degradació amb l’objectiu de resoldre-la. També que el Govern ha exigit que s’assumeixin responsabilitats directes, que han desembocat en dimissions tant a Adif com a Renfe, i que ha motivat que el Govern de l’Estat afronti en primera persona també les seves responsabilitats.
Protocols clars
La crisi ha evidenciat l’impacte del canvi climàtic i a petició de CCOO i UGT el Govern contempla treballar en la creació de «protocols clars» sobre com actuar quan fenòmens meteorològics extrems poden comprometre la infraestructura. «Qui certifica que les vies són operatives és Adif», ha explicat la consellera, que ha qüestionat que aquest treball s’hagi fet de forma adequada. Amb la demanda dels maquinistes de Renfe que aquests dies han reclamat revisions complementàries, «en vista dels fets s’ha evidenciat que no només era necessari sinó oportú», ha afirmat Paneque, contrària a «amagar-ho» després de comprovar que el manteniment i el procediment correctiu no ha sigut l’adequat. Tot això ha conduït a un augment d’inversió en manteniment i també en un contingent més gran de personal dedicat a això.
En aquests moments, són 648 els punts que presenten possibles riscos, 31 dels quals reclamen una actuació immediata al ser més greus. «Hem sol·licitat el cronograma de les actuacions», ha explicat la consellera, que ha explicat que a mesura que es vagin resolent els punts s’aniran eliminant les restriccions de velocitat que estan provocant grans retards en la circulació dels trens.
Aplicació de solucions
Paneque ha defensat d’aquesta forma el seu lideratge al capdavant de la crisi que no depenia només de la conselleria de Territori, prioritzant abans que res la seguretat, i que ha conduït a l’anunci d’inversions per enfortir la feble estructura de Rodalies, al desenvolupament d’un treball quirúrgic i molt intens sobre tota la xarxa per resoldre les seves vulnerabilitats i que s’assumeixin les responsabilitats per assegurar que finalment s’apliquen solucions efectives a Catalunya.
