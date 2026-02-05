Grazalema recull 575 litres per metre quadrat en un dia
Les fortes precipitacions, superiors a les que cauen en un any a Madrid, deixen escenes com endolls convertits en canelles d’aigua i casa negades.
Patricia Godino
Aigua sortint de les parets, endolls convertits en canelles d’aigua com si fossin fonts, terres com basses, veïns traient aigua de locals, cases i negocis, i la presència de la Unitat Militar d’Emergències (UME) en un dels episodis de pluges més crítics pel temporal dels que es té record a Grazalema, un bellíssim poble de la província de Cadis. Els seus veïns no recorden res igual. Ni el seu alcalde: "Estem davant un episodi inèdit", va afirmar Carlos García les hores prèvies. Tot el que es va imaginar s’ha superat. Les dades ho demostren, ahir va ploure en només unes hores una quantitat d’aigua equivalent a la que cau a Madrid al llarg de tot un any. Segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Grazalema va recollir 575 litres per metre quadrat en menys de 24 hores.
Des de l’1 de gener, l’acumulació voreja ja els 2.000 litres per metre quadrat, una quantitat superior a la precipitació mitjana anual de ciutats com la Corunya. De manera que al llarg de la jornada d’ahir, l’aigua va deixar de ser absorbida per la terra i va començar a discórrer amb força pels carrers del nucli urbà, i va negar nombroses cases.
Com el 1964
Acostumats a conviure amb la pluja, els veïns, 1.600 habitants a Grazalema i uns 400 a Benamahoma, la pedania limítrofa, s’afanaven des de la matinada a buidar aigua de les cases davant una situació que molts comparen amb la viscuda el 1964, quan unes intenses precipitacions van provocar la inundació de bona part del poble.
La por ara és que tots aquests vessaments arribin amb forces fins al riu Guadalete, que està ja al límit i manté en suspens els veïns de Jerez de la Frontera i dels nuclis rurals pròxims. Davant la gravetat de l’episodi, l’UME es va desplaçar a Grazalema i a la comarca del Campo de Gibraltar, on es vigilaven les crescudes dels rius Hozgarganta i Guadiaro.
A més, Benamahoma està des de divendres incomunicada per carretera pels despreniments sobre la via que uneix aquesta població amb El Bosque.
