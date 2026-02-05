Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Hospital del Mar gestionarà la sala de venipunció Baluard

L’espai d’atenció a drogodependents, abans vinculat a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, subroga la plantilla al centre sanitari.

Una sala del CAS Baluard, a l’avinguda de les Drassanes. | ÁLVARO MONGE

Toni Sust

Barcelona

Després d’una trajectòria d’un quart de segle i una tasca clau a Barcelona, el centre d’atenció i seguiment (CAS) de les drogodependències Baluard, la sala de venipunció situada a les Drassanes, ha canviat de titularitat. Des de dilluns depèn del Parc de Salut Mar, que té com a vaixell insígnia l’Hospital del Mar, que ja gestiona altres centres d’aquesta mena. El mateix ha passat amb el Redan Baluard (centre de reducció de danys, que persegueix combatre els problemes de salut dels drogodependents i facilitar-los l’accés al tractament), que diumenge passat (perquè funciona de dilluns a diumenge) va passar a dependre del Mar.

En realitat la cessió és al CatSalut per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, ens consorciat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, de la qual formaven part el CAS i el Redan, en tant que estaven gestionats per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). I és el CatSalut que el deixa en mans de l’Hospital del Mar, que ha subrogat el personal que treballava per a ABD, unes 70 persones.

Reorganització

Fonts municipals afirmen que el traspàs dels CAS a la Generalitat respon a un acord entre el consistori i el CatSalut en el marc de la "reorganització de competències i gestió del sistema de salut pública catalana. Els CAS són centres assistencials sanitaris i l’òrgan competent és el CatSalut".

A Barcelona hi ha 15 centres d’aquest tipus, i els altres 14 ja depenien del CatSalut. Faltava l’últim, el Baluard, probablement el més conegut i emblemàtic de l’atenció als drogodependents a la ciutat. Els 15 centres estan gestionats per diversos centres. L’Hospital del Mar s’encarrega de cinc CAS, tres a la capital catalana: el de la Barceloneta, el de Santa Coloma, el de Baluard, el de la Mina i el del Fòrum. En els últims tres hi ha també un Redan.

Notícies relacionades

ABD, entitat de referència en el tractament de drogodependències i que ha gestionat fins ara els equipaments, ha penjat a la seva pàgina web un text que recorda la feina que ha fet els últims 25 anys, i com van ser els inicis, amb tendes de campanya a Can Tunis, el barri que es va conèixer com el gran supermercat de la droga i que el 2004 va ser desmantellat del tot amb la demolició dels últims habitatges de la zona. Aquell any es va obrir l’equipament a la ciutat, a la muralla del Baluard, i com recorda ABD, va ser una decisió que "no va estar exempta de resistències ni oposicions, tant veïnals com institucionals". El 2016, el centre va ser traslladat a l’avinguda de les Drassanes, a l’edifici Perecamps.

