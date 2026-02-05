Sanitat
L’Hospital del Mar gestionarà la sala de venipunció Baluard
L’espai d’atenció a drogodependents, abans vinculat a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, subroga la plantilla al centre sanitari.
Toni Sust
Després d’una trajectòria d’un quart de segle i una tasca clau a Barcelona, el centre d’atenció i seguiment (CAS) de les drogodependències Baluard, la sala de venipunció situada a les Drassanes, ha canviat de titularitat. Des de dilluns depèn del Parc de Salut Mar, que té com a vaixell insígnia l’Hospital del Mar, que ja gestiona altres centres d’aquesta mena. El mateix ha passat amb el Redan Baluard (centre de reducció de danys, que persegueix combatre els problemes de salut dels drogodependents i facilitar-los l’accés al tractament), que diumenge passat (perquè funciona de dilluns a diumenge) va passar a dependre del Mar.
En realitat la cessió és al CatSalut per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, ens consorciat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, de la qual formaven part el CAS i el Redan, en tant que estaven gestionats per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). I és el CatSalut que el deixa en mans de l’Hospital del Mar, que ha subrogat el personal que treballava per a ABD, unes 70 persones.
Reorganització
Fonts municipals afirmen que el traspàs dels CAS a la Generalitat respon a un acord entre el consistori i el CatSalut en el marc de la "reorganització de competències i gestió del sistema de salut pública catalana. Els CAS són centres assistencials sanitaris i l’òrgan competent és el CatSalut".
A Barcelona hi ha 15 centres d’aquest tipus, i els altres 14 ja depenien del CatSalut. Faltava l’últim, el Baluard, probablement el més conegut i emblemàtic de l’atenció als drogodependents a la ciutat. Els 15 centres estan gestionats per diversos centres. L’Hospital del Mar s’encarrega de cinc CAS, tres a la capital catalana: el de la Barceloneta, el de Santa Coloma, el de Baluard, el de la Mina i el del Fòrum. En els últims tres hi ha també un Redan.
ABD, entitat de referència en el tractament de drogodependències i que ha gestionat fins ara els equipaments, ha penjat a la seva pàgina web un text que recorda la feina que ha fet els últims 25 anys, i com van ser els inicis, amb tendes de campanya a Can Tunis, el barri que es va conèixer com el gran supermercat de la droga i que el 2004 va ser desmantellat del tot amb la demolició dels últims habitatges de la zona. Aquell any es va obrir l’equipament a la ciutat, a la muralla del Baluard, i com recorda ABD, va ser una decisió que "no va estar exempta de resistències ni oposicions, tant veïnals com institucionals". El 2016, el centre va ser traslladat a l’avinguda de les Drassanes, a l’edifici Perecamps.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar