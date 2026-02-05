Les entitats socials podran emetre informes de vulnerabilitat
Les administracions i els agents socials s’insten a coordinar-se perquè el procés sigui "un èxit" i "no quedi ningú fora".
Pau Lizana Manuel
En espera que el reial decret del qual depèn la regularització extraordinària d’immigrants impulsada la setmana passada pel Govern superi la fase d’audiència pública –en la qual la societat civil pot proposar millores per a la mesura– demà, la cimera institucional convocada ahir per la Generalitat va servir per anar veient quins seran els detalls administratius de la llei.
Així, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, va deixar entreveure, a la sortida d’aquesta trobada, celebrada al Palau de Pedralbes, que les entitats socials podrien emetre informes de vulnerabilitat de les persones que atenen per demostrar que fa més de cinc mesos que són a Espanya. És l’únic requisit per accedir a la regularització junt amb l’aportació d’un certificat que acrediti que la persona interessada no ha comès antecedents penals. "Depèn de com avanci l’esborrany, les entitats [socials] o persones que representen aquestes entitats podrien fer aquests informes de vulnerabilitat", va assegurar Prieto. El president de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, es va mostrar més caut que el delegat del Govern. "S’està treballant i s’està oferint que les entitats socials puguin tenir un paper en el procés, però no s’ha apuntat exactament quin seria el paper", va matisar, tot i que no va amagar que la participació d’aquestes entitats en el procés de regularització seria "una bona notícia".
Situació de pobresa
"Ha sigut una reunió per plantejar aquest treball conjunt i a partir d’aquí comença la tasca de detallar" aquestes funcions, va seguir dient Trabado, que va aprofitar l’ocasió per reclamar "més pressupostos dedicats a la cohesió social" i va recordar que el 43% de la població estrangera a Catalunya està en situació de pobresa.
A la trobada, convocada per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, hi van assistir també representants del món local, com la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i dels principals sindicats i patronals.
Segons Prieto, la cimera va servir per "forjar una aliança" entre tots els agents, que van valorar positivament la trobada, perquè la regularització "surti bé", una cosa amb la qual va dir que està "absolutament compromès". En la mateixa línia es va expressar Martínez Bravo, que va assegurar que l’objectiu del seu departament és que el procés sigui "un èxit" i que "cap persona que es pugui acollir a aquesta regularització acabi fora per un tràmit, per desconeixement o per falta de recursos o d’habilitats de qualsevol tipus".
