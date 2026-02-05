Enquesta de Condicions de Vida
La meitat dels catalans no arriben a final de mes: un de cada tres no podria costejar despeses imprevistes de 900 euros
Una de les expressions més crues d’aquests números és la pobresa infantil, que continua en augment
Pau Lizana Manuel
El 47,3% dels catalans declara tenir dificultats per arribar a fi de mes. És l’última dada que dona l’Enquesta de Condicions de Vida del 2025 que, com cada any, ha fet pública aquest dijous l’Idescat en coordinació amb l’INE. La xifra suposa una lleu millora respecte al 2024, quan el percentatge era del 47,6%. Tot i així, gairebé un de cada deu catalans (9,2%) asseguren que arriben amb molta dificultat a cobrir les despeses mensuals.
Aquesta dada és conseqüència, en part, d’un augment generalitzat de la pobresa a Catalunya, que ha augmentat 0,8 punts percentuals des del 2024 per situar-se en el 24,8%. Així, pràcticament un de cada quatre catalans és pobre. Aquest augment suposa el final d’una tendència a la baixa que s’estava registrant des del 2020. L’any de la pandèmia la taxa es va situar en un 26,7% i va caure gradualment fins a situar-se en el 24% del 2024. Sigui com sigui, els números continuen sent superiors als registres previs a la pandèmia, quan la taxa va arribar a situar-se en el 23,6%.
Una de les expressions més crues d’aquests números és la pobresa infantil, que també continua en augment. A diferència de les marques de pobresa general, la que afecta els menors de 16 anys ha anat creixent els últims anys. Així, l’exclusió social ja colpeja 36,1% d’aquesta població a Catalunya, que continua sent una de les regions europees més castigades per aquest fenomen.
Immigrants i aturats
La pobresa continua afectant especialment les persones de nacionalitat estrangera. Pràcticament, la meitat (el 48,6%) es troba sota el llindar de la pobresa, cosa que representa un augment de sis punts percentuals respecte al 2024. És una taxa que contrasta significativament amb la pobresa dels ciutadans espanyols a Catalunya, que se situa en el 17,2% i es redueix en quatre punts percentuals respecte a l’any anterior.
La pobresa també s’ha estès significativament entre la població que es troba a l’atur. Més de la meitat de les persones que no tenen feina (el 55,2%)estan en situació d’exclusió social. La xifra representa un augment de 5,7 punts percentuals respecte al 2024.
Sí que descendeixen lleugerament, d’altra banda, les persones que declaren que no poden permetre’s una setmana de vacances a l’any (un 29,4% dels enquestats) i les que asseguren que no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada (16,8%). Sí que augmenten, d’altra banda, les persones que asseguren que no podrien fer front a una despesa imprevista de 900 euros (35,5%).
Tant l’Idescat com l’INE mesuren la pobresa a partir de la taxa AROPE, un conjunt d’indicadors estandarditzats a nivell europeu que es basa principalment en la taxa de risc de pobresa, la baixa intensitat a la feina i la privació material i social severa.
