Més vigilància aèria de la Guàrdia Civil al Mediterrani

Zowy Voeten

Catalunya compta amb més de 600 km de costa i per a un millor control marítim del tràfic de drogues, armes i persones la Guàrdia Civil disposa de tres avions. Es tracta del Servei Aeri, que ahir va fer al litoral una demostració de les inspeccions de narcollanxes i embarcacions que es dediquen a la immigració irregular.

