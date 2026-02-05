Més restriccions
Nou tall de l’AP-7 en sentit sud després que dos autocars se saltessin les restriccions fins a Gelida
Trànsit adopta la decisió per garantir la seguretat a les obres
L’AP-7 reobre a Gelida a partir d’aquest dimecres només perquè circulin busos interurbans i de Renfe
Germán González
La mesura anunciada aquest dimecres pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, d’obrir el trànsit de l’AP-7 en sentit sud entre Martorell i Gelida a autobusos interurbans i els autocars del servei alternatiu de Renfe ha estat en vigor tot just unes hores.
La intenció de Trànsit era facilitar la mobilitat per autopista dels autocars autoritzats de la zona, com els que cobreixen l’R-4, que continua interrompuda entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia, com els de la línia E6, que uneix Vilafranca del Penedès amb Barcelona. En concret era el carril dret i els autocars havien de circular a un màxim de 90 km/h.
Malgrat que el carril per a autocars autoritzats estava convenientment senyalitzat i segregat fins a finalitzar a l’estació de tren de Gelida, aquest dimecres a la tarda dos vehicles de transport de passatgers no van respectar les limitacions de circulació i van arribar fins al punt en què es realitza l’obra.
Per això Trànsit ha decidit suspendre des de primera hora d’aquest dijous aquesta mesura del carril per a autocars autoritzats per garantir tant la seguretat de l’obra com la circulació a la resta de l’autopista. D’aquesta manera, l’AP-7 torna a estar tallada a tots els vehicles en aquest punt entre Martorell i Sant Sadurní en sentit sud.
Trànsit ha comunicat la mesura a la Direcció de Mobilitat del Departament de Territori i a la Federació d’Empreses de Transport de viatgers. No obstant, la previsió és que l’AP-7 pugui tornar a obrir a la circulació dilluns vinent, per la qual cosa s’està intensificant les obres de reparació de la zona afectada.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi