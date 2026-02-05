Revisió de polítiques socials
L’informe per erradicar la pobresa infantil a Catalunya proposa incloure la despesa en habitatge com a indicador de vulnerabilitat
El Comitè d’Experts per a la Transformació i la Innovació Social (CETIS) urgeix el Govern a ampliar les ajudes i les famílies beneficiàries i a tenir en compte aquelles en situació de privació material, tot i que per ingressos no estiguin en situació de pobresa
Montse Baraza
El febrer passat la Conselleria de Drets Socials va encarregar a vuit experts –el Comitè d’Experts per a la Transformació i la Innovació Social (CETIS)– que elaboressin una proposta per reformular els serveis socials a Catalunya. Aquest dilluns, l’equip encarregat d’abordar la pobresa infantil a Catalunya, dirigit per Pau Mari-Klose, ha presentat el primer d’aquests informes. Un informe que parteix de la base que les polítiques aplicades fins ara «no han sigut suficients ni en cobertura ni en quantia» per reduir la pobresa infantil i que, per tant, és necessari ampliar les ajudes, ampliar les famílies beneficiàries i incloure també aquelles que pateixen situació de privacitat, malgrat que per ingressos no estan considerades pobres. En un context de tensió habitacional, els experts també proposen que la despesa en habitatge sigui un indicador de vulnerabilitat.
El punt de partida és que Catalunya té uns nivells molt elevats de pobresa infantil en comparació amb Europa. I les ajudes econòmiques i prestacions han tingut un «impacte limitat»; és a dir, malgrat aquestes ajudes, el «risc de pobresa infantil amb prou feines es redueix». Les prestacions específiques per a la infància tenen un abast reduït, igual com la renda garantida i l’ingrés mínim vital. Moltes famílies queden fora del sistema o reben imports insuficients.
I l’habitatge apareix com a factor clau en aquesta equació: el 45,5% de nens en pobresa severa viuen en llars amb sobrecàrrega d’habitatge (més del 40% dels ingressos destinats a sostre i subministraments). Aquesta xifra és d’un no menyspreable 12,3% en famílies amb ingressos intermedis. Malgrat això, el 2023, només 35.901 famílies amb menors van rebre suport, davant més de 91.700 llars amb nens en pobresa severa i unes 250.000 en risc de pobresa.
L’informe atribueix les causes d’aquest panorama a diversos factors. En primer lloc, que els recursos destinats a infància i a les famílies són insuficients; en segon, a la «baixa cobertura» de les prestacions, que deixa fora una part significativa de famílies necessitades. Un tercer element és la fragmentació entre Generalitat, Estat i ajuntaments. Els experts alerten del fenomen del ‘non-take-up’; és a dir, famílies que tenen dret a les ajudes però no hi accedeixen per desconeixement, dificultats administratives o desconfiança. I, finalment, posen sobre la taula el factor de la privació material.
«No n’hi ha prou amb tenir prestacions: la quantia ha de ser suficient per treure les famílies de la pobresa»
Fet aquest diagnòstic, el CETIS proposa una «reforma profunda i ambiciosa de les ajudes» per millorar-ne l’eficàcia, reduir la xifra del ‘non-take-up’ i ampliar la protecció tenint en compte la privació material. «No n’hi ha prou amb tenir prestacions: la quantia ha de ser suficient per treure les famílies de la pobresa», adverteix l’informe, que recorda que en països del sud d’Europa com Espanya, «les ajudes resulten simbòliques en comparació amb els costos reals de criança».
Les propostes
El decàleg per combatre la pobresa comença amb el primer objectiu d’erradicar la pobresa infantil severa, que afecta 188.452 nens i nenes. Les prestacions actuals (RG, IMV, complement d’ajuda per a la infància) no garanteixen ingressos per sobre del llindar de pobresa severa. Per això, el CETIS planteja revisar i reforçar la renda garantida, integrar l’IMV «en un sistema més coherent» i «assegurar que totes les llars amb nens disposin d’ingressos suficients per superar el llindar de pobresa severa».
Però l’informe va més enllà i proposa ampliar la protecció tenint en compte la privació material. Assenyala que limitar les ajudes només a les rendes més baixes «crea efectes barrera i desincentius». Per això, recomana un model més flexible, en què el suport econòmic arribi a un ventall més ampli de famílies i disminueixi progressivament a mesura que augmenten els ingressos.
«La pobresa infantil no és només monetària: molts nens pateixen privació material (alimentació insuficient, falta de roba adequada, absència de llibres o d’un espai per estudiar, manca de recursos per a activitats escolars i d’oci). Fins i tot famílies que no compleixen els criteris de pobresa monetària pateixen privacions greus», remarquen els experts.
Complement d’habitatge i ajuda universal
Aquí, el cost de l’habitatge s’apunta com «un factor crític». Un 9,6% de nens catalans viuen en llars amb sobrecàrrega per lloguer o hipoteca. Entre els nens en pobresa severa, aquesta sobrecàrrega puja al 45,5%.
En aquest àmbit, els experts recomanen al Govern crear un complement d’habitatge per a famílies amb fills i ampliar i simplificar els programes d’ajudes al lloguer. Aquí suggereixen que les prestacions contemplin directament indicadors de privació material com per exemple el cost del lloguer que pagui una família.
Un altre objectiu dels experts és reduir el nombre de famílies que tenen dret a ajudes, però que no les demanen per desconeixement, complexitat administrativa o desconfiança cap a l’Administració. Aquest fenomen, apunten, afecta l’RGC i l’IMV. Per fer-ho proposen simplificar i automatitzar els procediments administratius, informar i acompanyar millor les famílies en la tramitació i compatibilitzar prestacions amb ingressos laborals.
I apunten a una estratègia innovadora: universalitzar les ajudes en la primera infància –el primer any o els tres primers anys, per exemple– per augmentar la cobertura, de manera que al ser una ajuda universal, sense importar la renda, tots els nens estan ja en el sistema. Passada la fase universal, els nens més vulnerables podrien continuar rebent aquesta ajuda.
Així mateix, els experts aconsellen utilitzar informació del sistema educatiu (alumnat amb necessitats socioeconòmiques detectades, NESE) per identificar famílies vulnerables i activar suports de l’Administració.
El CETIS ha presentat totes aquestes propostes en un acte al Palau Robert presidit per la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha compartit el diagnòstic. «Catalunya arrossega des de fa dècades una taxa de pobresa infantil persistent i superior a la mitjana europea. Un de cada tres menors viu en situació de vulnerabilitat, i això no només és una injustícia social, sinó també un fre per al futur del país. Per això necessitem entendre les prestacions socials com una inversió: invertir en infància és invertir en cohesió, en igualtat d’oportunitats i en prosperitat compartida», ha remarcat la consellera.
En la presentació també hi han participat el secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno; la secretària de Cicles de Vida i Ciutadania, Teresa Llorens; la presidenta del CETIS, Rosa Alarcón, i els investigadors Pau Marí-Klose, Sara Ayllón, Alba Lanau i Albert Arcarons.
El decàleg de recomanacions per acabar amb la pobresa
- Revisar la renda garantida de ciutadania (RGC). Assegurar que totes les llars amb fills tinguin ingressos per sobre del llindar de pobresa severa.
- Ampliar la protecció més enllà de la pobresa monetària. Incloure en el sistema famílies que pateixen privació material i social, tot i que no estiguin sota el llindar oficial de pobresa.
- Integrar ajudes a l’habitatge. Crear un complement d’habitatge per a famílies amb fills i reforçar els programes de lloguer, ja que la sobrecàrrega residencial és una de les principals causes de privació.
- Reduir el ‘non-take-up’. Simplificar tràmits, automatitzar concessions quan sigui possible i oferir acompanyament perquè cap família en quedi fora per barreres administratives.
- Compatibilitzar prestacions i ocupació. Dissenyar esquemes que redueixin progressivament l’ajuda a mesura que augmenten els ingressos laborals, evitant la «trampa de la pobresa».
- Avançar en prestacions universals delimitades. Implantar ajudes universals en etapes clau, com la primera infància, per assegurar cobertura i reduir l’estigmatització.
- Aprofitar el sistema educatiu. Utilitzar la informació sobre alumnat amb necessitats socioeconòmiques (NESE) com a via per identificar i donar suport a famílies vulnerables.
- Reforçar els serveis socials integrals. Combinar transferències monetàries amb polítiques d'acompanyament i serveis de qualitat, per a un abordatge integral de la pobresa infantil.
- Mobilitzar més recursos per a la infància. Incrementar la despesa social destinada a famílies i nens, per acostar-la a la mitjana dels països europeus més avançats.
- Avaluació i cultura de l’evidència. Implantar una cultura d’avaluació rigorosa de les polítiques socials mitjançant estudis pilot, metodologies experimentals i seguiment continu.
