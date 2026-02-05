Sota un metre de neu: així es viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
"La neu és molt bonica el cap de setmana, quan no has de treballar", reconeix la veïna Clàudia Castaño
Marta Lluvich (ACN)
Rubió, al Pallars Sobirà, és el poble més alt de Catalunya, situat a 1.697 metres. Clàudia Castaño i Albert Santoja, els dos únics veïns que hi viuen durant tot l'any, des del 2018, recordaran aquest hivern per les reiterades nevades i les acumulacions de neu al poble. Als carrers ja s'amuntega més d'un metre de neu i no hi ha dia que no hagin de palejar neu per poder sortir de casa. Han obert un caminet que ja s'ha convertit en gel i això fa que hagin de vigilar molt per no patir relliscades. "La neu és molt bonica el cap de setmana, quan no has de treballar, però és un neguit si has de sortir per feina i agafar el cotxe", reconeix la Clàudia. "Això no ho havíem vist mai", sentencia aquesta veïna de Rubió.
El poble està a tocar de l'N-260, al port del Cantó, i quan passen les llevaneu per deixar la via neta, acumulen la neu als vorals de la via tapant l'entrada del poble. D'aquest fet també es queixen els veïns, que hi ha dies que per sortir del poble i incorporar-se a l'N-260 han de palejar la neu que la llevaneu ha deixat.
El Josep Maria Santasusagna va viure a Rubió fa uns anys, però només hi va passar dos hiverns. Reconeix que en va acabar marxant per la duresa meteorològica i l'aïllament que patia el poble quan nevava. El Josep Maria ha pujat aquest dijous a Rubió a comprovar que l'aigua de la casa no s'ha congelat i que no hi ha cap desperfecte amb l'acumulació de neu al poble. Per poder arribar fins a casa s'han hagut de posar polaines per no mullar-se la roba, donat que en alguns punts del poble la neu sobrepassa els genolls.
El carreró que ha trobat per passar entre la neu l'han fet la Clàudia i l'Albert. Hi ha racons del poble on no toca gairebé mai el sol i pronostiquen que la neu i el gel no es fondrà dels carrers fins ben entrada la primavera.
La Clàudia diu que ja comença a "estar cansada" de retirar neu dels carrers i demana a l'ajuntament sal per tirar als carrers o petites màquines per agilitzar la feina de netejar els carrers o fer-la més fàcil. "Vas palejant, vas palejant i no para de nevar". Aquesta neu "es torna dura i al final ja no pots treure-la".
Rubió és el punt de sortida de l'excursió fins al refugi de Les Comes de Rubió. La Clàudia explica que és habitual veure com excursionistes passen pel mig dels carrers del poble amb esquís o raquetes de neu, pels gruixos de neu que hi ha.
