Els estralls de la borrasca leonardo
Un temporal sense precedents causa desallotjaments i destrosses a Andalusia
Grazalema, Ronda, el Camp de Gibraltar, Jaén i Huelva concentren les incidències més greus, amb inundacions i desbordaments de rius. Una dona de 30 anys desapareix a Sayalonga (Màlaga) arrossegada pel riu Turvilla.
El port d’Algesires el gran node de connexió al sud d’Europa, va quedar paralitzat
JAVIER ALONSO / PATRiCIA GODINO
La pluja va caure ahir sense treva sobre una Andalusia ja saturada d’aigua pel tren de borrasques i va activar una de les emergències climatològiques més grans dels últims anys, amb milers de desallotjats, rius al límit i un desplegament massiu de mitjans de totes les administracions. A les vuit de la tarda van sonar els mòbils de les zones que entraven en aquell moment en avís vermell, Grazalema i la Serranía de Ronda primer, i Los Puentes a Jaén després. Va ser el començament d’hores de moltíssima feina per part dels equips d’emergències.
La previsió per a avui és que el pitjor del temporal es mogui cap a Andalusia oriental amb Jaén, Granada i Màlaga en el focus i també Almeria, que ahir es va salvar. A Huelva, Sevilla i Cadis no s’abaixa la guàrdia: les pluges remeten una mica però el perill és en els desbordaments. La borrasca Leonardo ha arribat quan la terra ja no té a penes capacitat d’absorció i els embassaments, rierols i rius es troben al límit.
Aquest episodi del riu atmosfèric, un fenomen singular per la intensitat dels vents i precipitacions, inclou tot el territori andalús. Així, ahir va deixar sense classes els escolars de tota la comunitat, tret d’Almeria. Avui, no obstant, els nens d’Almeria no tindran classe, ni tampoc els de les comarques de la serra de Grazalema i del Camp de Gibraltar. A Còrdova capital i al nord recuperen avui les classes, però no n’hi haurà a la comarca Subbètica ni a la Campiña.
L’aigua va caure a plom per tot Andalusia: el saldo general va ser de 1.069 incidències ateses, 350 d’elles greus. Entre elles la desaparició a Sayalonga (Málaga) d’una dona de 30 anys després de ser arrossegada pel riu Turvilla i que, al tancament d’aquesta edició, el dispositiu d’emergències continuava buscant. En total, es van desallotjar més de 3.500 persones, fins a 14 rius i 10 embassaments van entrar en nivell vermell, hi va haver talls de llum i pèrdues de connexió als mòbils, més de 120 carreteres van patir talls i la circulació ferroviària es va interrompre pràcticament en la seva totalitat i continuarà així el dia d’avui.
El dispositiu per atendre aquestes emergències a penes té precedents a Andalusia. La Junta, que té les competències, va convocar totes les administracions i va acordar elevar el seu pla territorial al nivell 2, per sobre, per exemple, de la tragèdia d’Adamuz. El motiu era que hi havia un risc que no es pogués controlar amb els mitjans propis la situació. L’alerta va implicar activar de manera immediata la Unitat Militar d’Emergències (UME) i deixar la porta oberta que agafés les regnes l’Estat en cas necessari. Així, el Govern central va realitzar un desplegament màxim de 6.000 professionals: 2.371 agents de la Guàrdia Civil, 2.240 de la Policia Nacional i prop de 400 efectius de l’UME. La Junta disposava de 1.200 professionals de l’Agència d’Emergències Andalusa a més dels cossos provincials de bombers i les policies locals.
La zona zero de la borrasca es va situar a Grazalema, que va arribar a superar els 527 litres per metre quadrat. En amb prou feines unes hores, van caure els mateixos litres que a Madrid en tot un any. Ahir a la nit preocupaven els vessaments i els moviments de terra, que podien bloquejar carreteres rurals vitals. Al Jerez rural, tots els ulls eren al Guadalete, riu que rep tota aquest aigua que baixa des de les muntanyes.
Situació crítica
Al Camp de Gibraltar, la situació va ser molt semblant, però se li sumava la ferocitat del vent, que mantenia al port d’Algesires, el gran node de connexió al sud d’Europa, paralitzat. A la Serranía de Ronda, les incidències es van concentrar a Cortes de la Frontera i Jimera de Líbar amb centenars de persones aïllades i desallotjaments urgents.
Una altra de les zones amb més risc va ser la província de Huelva: l’embassament d’Alqueva, a Portugal, es va desbordar abocant aigua sobre el Guadiana, que ja estava al límit amb una situació crítica a Sanlúcar de Guadiana i Ayamonte, i va deixar l’estampa d’un llogarret del Rocío negat. Així mateix, van arribar al màxim nivell del seu cabal el Tinto, l’Odiel i el Chanza i van provocar desbordaments. A Huelva capital i en diversos municipis, com Rosal de la Frontera i Punta Umbría, hi va haver desallotjaments preventius davant la borrasca Leonardo, que, segons l’Aemet, es quedarà a Andalusia, almenys, fins dissabte.
