El xiringuito de la platja de Sant Miquel pagarà un milió a l’any
Parcs i Jardins confirma les concessions dels 11 quioscos del litoral per al 2026-2029 a tots els primers classificats en cada tram, després de comprovar la viabilitat de quatre "alces temeràries".
Patricia Castán
Barcelona ha adjudicat ja de manera definitiva la concessió dels 11 xiringuitos del litoral de la ciutat per al període 2026-2029, marcada pel rècord econòmic del cànon municipal. El més cotitzat, a la platja de Sant Miquel, pagarà una mica més d’un milió d’euros. En general, gairebé totes les ofertes han estat per sobre de les del 2022, malgrat que l’Ajuntament ha intentat ampliar els criteris de "qualitat" i atorgar només un 15% de la puntuació a la qüestió econòmica, mirant de frenar les subhastes. L’àrea de Parcs i Jardins ha confirmat tots els operadors que s’havien situat al capdavant de cada una de les posicions, però que l’últim mes han hagut d’acreditar la veracitat de les seves propostes.
Quatre d’ells fins i tot han hagut de documentar si eren viables i realistes les seves proposicions econòmiques, que el mateix Ajuntament havia posat en qüestió com a "alces temeràries" per la desviació que marquen sobre el cànon base i la resta dels aspirants. Entre aquests figura el de Sant Miquel (Mamma Mia del Poblenou SL), que inclou hamaques i para-sols i pagarà 1.018.345 euros per temporada, com va avançar aquest diari, a l’incrementar un 211% el cànon mínim. Ha vençut un altre postor gran, que no ha obtingut tants punts en altres requisits. L’altre xiringuito a la mateixa platja no inclou hamaques i s’ha concedit per 643.842 euros, malgrat que hi havia una oferta a 871.598, que es va quedar per sota al no sumar tants anys d’experiència.
El consistori també ha donat per bones les quantitats disparades ofertes en platges com Sant Sebastià, on el guanyador pagarà 550.027 euros a l’any (més del doble que en l’anterior adjudicació) a l’haver incrementat un 754% el cànon mínim de sortida. En un altre del mateix tram litoral s’havien arribat a oferir 971.508 euros, tot i que l’operador que s’ha imposat n’abonarà uns 230.000 menys.
Recapitulant les dades del concurs, es van comptabilitzar 67 ofertes de 21 licitadors, amb el resultat inicial després de la valoració de les propostes gairebé totes han aconseguit més d’un emplaçament. Ha aconseguit el triplet l’empresa Mia Mamma del Poblenou SL; aconsegueixen dos xiringuitos Anish Rme SL, Leoni 2008 SL i Sweet Tradicion SL, mentre que se n’adjudiquen un Yes We Pizza SL i Random Victoria SL.
Gandules i para-sols
Tres lots més per gestionar (sense xiringuito) 100 gandules i 50 para-sols a la Barceloneta i Somorrostro han canviat de mans en algun cas al recaure en Cantina Band SL (amb dos) i l’UTE Barcelona Conviction. Malgrat que aquestes arriben a cotitzar a gairebé 135.000 euros a l’any, les condicions del concurs continuen imposant que siguin només gandules bàsiques, sense matalassos ni elements de disseny com llits balinesos o similars que podrien fer-les més rendibles.
Des del 23 de desembre, els interessats escollits en primera posició han hagut de "justificar oportunament" les licitacions "desproporcionades" i acreditar els "requeriments de documentació previs a adjudicar els drets d’explotació de les autoritzacions d’ocupació temporal del serveis de temporada de platja de Barcelona". El concurs estrenava criteris que inclouen des d’acreditacions mediambientals i turístiques (que suposadament han pogut obtenir els elegits), fins a compromís de contractació a personal a l’atur o amb discapacitats, els idiomes de la plantilla, i fins i tot acceptar rebaixar un 10% els preus màxims de les consumicions que aquest any ha actualitzat el consistori.
L’adjudicació final, que aquesta setmana ha sigut comunicada als diferents guanyadors, no ha tingut en compte finalment set candidats que han estat exclosos de la valoració per un error que hi havia en la presentació dels plans del lavabo per als discapacitats. L’empresa constructora d’aquest mobiliari els va facilitar un disseny que era erroni en mesures, i el consistori els va desqualificar, en lloc de donar-los puntuació zero en aquest apartat. Un d’aquests, que feia 25 anys que tenia concessions a les platges de la marca El Chiringuito Group, recorrerà per via administrativa i està disposat a arribar a la via judicial.
