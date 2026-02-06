BCN amplia l’espai previst a la plaça de les casetes d’Encarnació
La comissió de govern aprova el pla que preveu 13 vivendes, un casal per a gent gran i un espai públic de 1.500 metres quadrats, 100 més dels reservats inicialment.
Toni Sust
La comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment ahir el Pla Especial Integral de Millora Urbana per a les casetes d’Encarnació, situades als números 13-15-17 d’aquest carrer, a Gràcia, el lloc on el novembre del 2018 una concentració veïnal va impedir que les dues cases que hi ha fossin demolides, com està previst, amb els preceptius permisos del consistori, per construir 28 pisos de lloguer. Els veïns també defensaven l’alzina bicentenària que hi ha a la finca.
L’Ajuntament va anunciar fa dos anys que en aquest espai es construiran pisos públics de dues habitacions, 13 en total, a més d’un casal per a gent gran, conservant la façana original dels immobles. Al jardí hi haurà una plaça pública, en una zona que ja és de lliure accés, i on hi ha l’alzina. Serà oberta: el mur de Manrique de Lara i part del d’Encarnació serà demolit.
Les 13 vivendes –primer es va anunciar que en serien 15– suposaran un increment del 26% respecte del total d’habitatge pública que hi ha al barri de la Vila de Gràcia. Així de reduït és el parc de pisos municipals d’aquest districte.
Ahir es va conèixer una modificació del projecte ja anunciat, el disseny del qual va correspondre a l’UTE d’arquitectes IMHAB Encarnació, per la qual la plaça pública guanyarà 100 metres quadrats. Així ho va explicar la primera tinenta d’alcaldia i regidora de Gràcia, Laia Bonet, que va afirmar que amb aquesta operació es guanya un equipament per al barri, habitatge públic i espai verd, i es dona resposta a les peticions veïnals, si bé no falten veïns que qüestionin la reforma prevista per considerar que hauria de deixar més zona verda disponible. Ara falta l’aprovació definitiva del projecte, la seva redacció i la licitació de les obres, que el consistori preveu iniciar, a finals de mandat, que acaba el 2027.
En total, la plaça tindrà uns 1.500 metres quadrats, la superfície equivalent a mitja plaça de la Vila. Ha guanyat aquests 100 metres quadrats amb un canvi que suposa que la nova plaça, un rectangle situat al costat de la finca que dona al carrer de Manrique de Lara, arribi fins a la cantonada amb Encarnació, quan en el dibuix anterior es tallava uns quants metres abans. Arran de les protestes veïnals, el govern d’Ada Colau va remarcar que al tractar-se d’unes vivendes previstes per al lloguer no podia comprar les cases mitjançant el tempteig i retracte que va fer servir per adquirir diversos edificis.
Pressió veïnal
Però la pressió dels veïns va créixer i finalment l’Ajuntament va expropiar les cases a la família que hi vivia des de 1940, i que era a la promotora de les obres: preveia que alguns familiars visquessin a les noves vivendes a més de llogar-ne d’altres per afrontar amb aquests pagaments l’operació immobiliària. L’expropiació va costar 7,4 milions d’euros.
Al seu dia, l’alzina va ser catalogada, cosa que va servir per anul·lar els permisos d’obra que preveien demolir les cases. Ara, el consistori afirma que és clau conservar l’arbre, i avisa que el pla estableix que tota actuació allà ha de ser compatible amb la seva conservació.
