Caiguda del 28% de pisos de lloguer, segons la Cambra de Propietaris
Patricia Castán
Amb els possibles efectes del decret de la Generalitat que regula el lloguer de temporada des del 29 de desembre en el punt de mira, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN) ha analitzat l’evolució de l’oferta comercial d’arrendaments de vivenda disponible a Barcelona, amb el resultat d’un descens d’opcions del 28% en els últims cinc mesos, accelerada després de la nova normativa.
La patronal ha revisat els anuncis dels tres principals portals immobiliaris, recopilant dades setmanals des de l’1 de setembre fins al 2 de febrer. Així, Habitaclia ha passat en aquest temps de 6.061 vivendes per llogar a la capital catalana a només 4.661 pisos, és a dir, 1.400 menys (pèrdua del 23,1%). En la mateixa línia, Fotocasa va registrar 6.145 vivendes el 2025, que han descendit fins a 4.754 pisos de lloguer disponibles.
En el cas d’Idealista, la sagnia ha sigut encara més gran, ja que al principi de l’esmentada revisió comptava amb 4.945 vivendes de lloguer anunciades i, actualment únicament ofereix 3.053 pisos de lloguer (945 d’ús habitual i 2.108 de temporada), registrant una caiguda que arriba fins al 38,26%.
