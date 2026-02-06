La consellera Niubó rep l’alta de l’hospital després de l’operació
Helena López
La consellera d’Educació i Formació Professional (FP), Esther Niubó, va rebre ahir l’alta hospitalària després de sotmetre’s amb èxit a una intervenció a l’Hospital de Bellvitge. La recuperació, però, encara s’allargarà "algunes setmanes", va anunciar la mateixa consellera a través de la xarxa X. Durant aquest temps, la direcció de la conselleria continuarà delegada en els tres secretaris del Departament: la secretària general, Teresa Sambola, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, i el secretari de Formació Professional, Francesc Roca.
En el missatge, Niubó va voler donar les gràcies "a tots i cadascun dels professionals que l’han tractada a l’Hospital de Bellvitge". Especialment, va esmentar, als cirurgians responsables de l’operació, Amaya Ojanguren, cap de Servei de Cirurgia Toràcica, Ivan Macia, facultatiu de Cirurgia Toràcica, i Albert Gil, cap clínic del servei d’Anestesia. "També al servei de Neurologia, responsables del meu diagnòstic, i al doctor Carlos Casasnovas", va apuntar. "Tots ells, juntament amb el meravellós equip d’infermeria, són els responsables que ja pugui anar a casa a continuar la recuperació", va afegir la consellera: "Els nostres serveis públics són el nostre bé més preuat, i convé posar-los en valor quan són de referència".
Sortint de l’hospital, la consellera també va voler agrair "les infinites mostres de suport que ha rebut aquests dies". "Es parla sovint de la deshumanització de la política, però res més lluny del que se m’ha transmès des de diversos espais polítics, institucions i comunitat educativa. Aquesta força m’anima a recuperar-me per tornar a l’activitat com més aviat millor".
Diumenge, Niubó va explicar també per mitjà de les seves xarxes socials que els últims dies li havien fet "diverses proves mèdiques" que van determinar la necessitat de sotmetre’s a aquesta operació.
