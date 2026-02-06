La delinqüència va baixar a Santa Coloma de Gramenet un 5,1% el 2025
Gerardo Santos
La delinqüència registrada a Santa Coloma l’any passat ha baixat un 5,1% respecte al 2024. "La ciutat és segura", no va dubtar a afirmar l’alcaldessa, Mireia González, que va presidir dijous la Junta Local de Seguretat. La van acompanyar la consellera d’Interior i exalcaldessa de la ciutat, Núria Parlon; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
La baixada es concentra especialment en els delictes contra el patrimoni, que es redueixen un 6,7%, però també en els delictes contra les persones, que disminueixen un 1,5%, així com els delictes contra l’ordre públic. Els delictes contra la salut pública han descendit un 11,1% i l’única tipologia que ha crescut són els delictes contra la seguretat viària, amb una pujada del 15,8%. "Les dades confirmen que Santa Coloma té uns índexs de seguretat estables, han de continuar millorant perquè mai serà suficient, però demostren que la feina feta en l’àmbit de la proximitat i de la coordinació entre els diferents cossos està donant resultats", va dir González.
Tendència positiva
La consellera Parlon va assenyalar que la tendència a la baixa de la criminalitat a Santa Coloma és fins i tot més acusada que la mitjana de tot Catalunya, i va remarcar que els dispositius de "multidetenció" que es porten a terme emmarcats en el Pla Kanpai són "una de les eines fonamentals per combatre la multireincidència a tots els municipis de Catalunya".
Finalment, el delegat del Govern, Carlos Prieto, va destacar les actuacions conjuntes amb la Policia Nacional o la Guàrdia Civil "en àmbits prioritaris" com la lluita contra el crim organitzat, la multireincidència, l’explotació sexual i la realització d’inspeccions administratives. "L’Estat continuarà posant tots els recursos necessaris juntament amb l’Ajuntament per prevenir el delicte i reforçar la confiança de la ciutadania".
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera