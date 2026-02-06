Els catalans ja donaven suspens als trens abans de les incidències
A l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), feta entre octubre i desembre, els ciutadans puntuaven el servei amb un 4,2, la pitjor nota des del 2022.
Jose Rico
El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat va publicar ahir una enquesta de valoració de les polítiques públiques elaborada molt abans de l’actual caos de Rodalies. El treball de camp es va realitzar amb 3.242 entrevistes entre octubre i desembre del 2025, i ja llavors, la majoria dels catalans donaven al servei la pitjor nota des del 2022. En canvi, el Govern de Salvador Illa millorava la seva percepció davant la ciutadania i aconseguia el seu primer aprovat raspat, tot i que se l’assenyalava com a responsable de la situació de Rodalies.
Segons l’estudi, els catalans suspenen Rodalies per segon any consecutiu, puntuant-lo amb un 4,2 sobre 10, tres dècimes menys que l’any passat i un punt menys que el 2023 i el 2022, quan superava l’aprovat amb Pere Aragonès al capdavant del Govern. El sondeig va preguntar als usuaris del transport públic pel seu grau de satisfacció amb diferents serveis i Rodalies és el que obté la nota més baixa i l’únic que suspèn. Aproven els regionals de Renfe (5,5), els autobusos (6,9), el metro (7,4), els AVE i trens de llarga distància (7,4) i Ferrocarrils de la Generalitat (7,6). Rodalies s’emporta un suspens entre totes les franges d’edat i entre els votants de tots els partits, excepte els del PP (6,2) i el PSC (5,2).
El 62% dels enquestats són usuaris de Rodalies, un percentatge sols superat pel metro de Barcelona (66%) i pels autobusos urbans (75%). Abans de l’accident de Gelida i de les dues setmanes d’interrupcions en el servei, el 55% d’enquestats consideraven que la Generalitat és qui ha de millorar el seu servei, mentre que el 41% atribuïa la responsabilitat al Govern central. Aquestes proporcions es mantenen entre els votants de tots els partits excepte els de Junts i la CUP, que s’inclinen més per assenyalar Madrid com a culpable.
Illa aprova per primer cop
També abans de la crisi ferroviària, el Govern d’Illa aconseguia aprovar per primera vegada. Els catalans puntuaven amb una nota de 5,1 la gestióal capdavant de de la Generalitat, tres dècimes més que l’any passat. L’Administració autonòmica és la segona amb millor nota entre els catalans, superada pels ajuntaments (5,3) i per davant de l’Executiu central (4,4) i la Comissió Europea (4,4). Amb tot, el Govern de Pedro Sánchez ha millorat tres dècimes l’últim any la seva percepció a Catalunya. I a diferència de la polarització que impregna el tauler polític espanyol, la gestió de la Generalitat rep un aprovat per part de tots els electorats.
Al ser preguntats específicament per la valoració del president i els consellers, el 64% dels catalans aproven la seva gestió i el 33% la desaprova. El grau d’aprovació ronda el 80% entre els votants del PSC i dels seus dos socis parlamentaris, ERC i els Comuns. Però també al voltant del 60% dels votants de Junts i del PP valoren positivament la tasca del Govern.
«Ningú al volant»
Poques vegades l’oposició al Parlament està d’acord en alguna cosa de manera unànime, però aquest dia va arribar. Ahir tots els grups parlamentaris de la Cambra excepte el que recolza el Govern, el PSC, van suspendre sense pal·liatius la gestió que ha fet l’Executiu de Salvador Illa de la crisi a Rodalies de les últimes dues setmanes, una crisi que va arribar a paralitzar la circulació de trens diversos dies. Més enllà de les crítiques, els grups també han formulat les seves propostes. Hi ha consens en el fet que falta més inversió tant a la xarxa ferroviària com a totes les infraestructures de Catalunya, però no tothom està d’acord que es traspassi la gestió dels trens de rodalies a la Generalitat.«La sensació és que no hi ha ningú al volant», va lamentar la diputada de Junts Judith Toronjo. Per al seu partit, s’ha desencadenat una «crisi sense precedents» en el servei fruit d’«anys de deixadesa i de falta de manteniment». També va criticar que el Govern no hagi presentat un estudi detallat de l’impacte econòmic que ha tingut el caos ferroviari. Segons la patronal Pimec, ha sigut de nou milions d’euros diaris. El mateix diagnòstic va fer la diputada d’ERC Lluïsa Llop, que va atribuir la fallada general a l’«abandonament sostingut» de la xarxa ferroviària. Quim Bertomeu
