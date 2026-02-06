Els empleats municipals tindran polseres contra els cops de calor
L’Ajuntament de BCN licita el contracte per subministrar aquest estiu als treballadors de Parcs i Jardins 1.000 dispositius per mesurar la temperatura corporal i alertar en cas de risc.
Judith Cutrona
L’estiu passat no va ser precisament fàcil per a l’Ajuntament de Barcelona. La ciutat va viure al juny la pitjor onada de calor registrada fins ara, especialment dura per als que treballen a peu de carrer. Una treballadora de les brigades de neteja municipal va morir a casa seva després d’una jornada laboral a Ciutat Vella que va arribar als 35,8 graus centígrads. Tot i que oficialment es descartés que la causa única fos un cop de calor, el cas va marcar un punt d’inflexió. Amb les temperatures a l’alça i sense previsió d’un estiu més benigne, l’Ajuntament ha decidit curar-se en salut i provar noves mesures per protegir els treballadors més exposats. L’última: la compra de polseres per prevenir cops de calor per als treballadors de Parcs i Jardins.
El pla de l’Ajuntament passa per adquirir 1.000 d’aquests dispositius per repartir-los abans de l’estiu en una prova pilot. Però, ¿com funcionaran exactament? A falta de conèixer el model i les seves característiques tècniques, la licitació detalla que les polseres mesuraran de manera individual la temperatura corporal "profunda" dels treballadors. És a dir, "no és un indicador de temperatura ambient, sinó de la tendència de les constants de la persona", precisen fonts municipals.
El plec tècnic, consultat per EL PERIÓDICO, insisteix que el mesurament ha de ser independent de la temperatura exterior i de possibles fonts de calor radiant que puguin afectar el dispositiu de forma accidental, com l’exposició directa al sol o altres fonts tèrmiques. En altres paraules, la polsera no s’ha de confondre per la calor ambiental, sinó centrar-se exclusivament en el que li passa al cos del treballador.
S’activarà una alarma
Així doncs, aquests dispositius mesuraran de forma continuada la temperatura corporal profunda de cada treballador i activaran una alarma quan detectin que hi ha una elevació que pugui comportar risc de cop de calor. L’avís s’emetrà amb temps suficient i serà individual, adaptat a cada persona usuària.
El sistema combinarà alertes visuals, acústiques i per vibració per mirar de garantir que el treballador percebi l’avís. A més, la polsera continuarà monitoritzant la temperatura una vegada activada l’alarma i avisarà quan els valors tornin a la normalitat. Segons el plec tècnic, el dispositiu haurà de calibrar-se diàriament en funció de cada usuari i incorporarà també un indicador que avisi quan la bateria estigui a punt d’esgotar-se.
Amb tot, l’Ajuntament de Barcelona és conscient que aquesta eina no és la panacea. La mateixa licitació remarca que la resposta de l’organisme davant les altes temperatures "és diferent en funció de variables personals com poden ser: l’estat de la salut en general, la hidratació, el descans o l’acumulació de calor fora de la jornada laboral". És per això que les polseres es plantegen de moment com una prova pilot i com un complement d’altres mesures preventives vigents.
Mesures ja existents
Arran del cas de la treballadora morta després de la jornada laboral, l’actuació de l’Ajuntament pels episodis de calor extrema va quedar en el punt de mira. El consistori va defensar que ja comptava amb protocols específics per minimitzar els riscos derivats de les altes temperatures entre els treballadors municipals.
Parcs i Jardins assegura que existeixen uns procediments de treball adaptats a situacions de calor intensa, que inclouen pauses addicionals dins de cada hora de jornada, un reforç en el subministrament d’aigua i la limitació de tasques quan les condicions tèrmiques són més adverses. També es prioritza portar a terme els treballs més exigents a primera hora del dia i, en alguns equips, s’instal·len també tendals per garantir zones d’ombra i una millor ventilació.
El protocol contempla, així mateix, missatges continuats de reforç sobre protecció i hidratació i un procediment d’actuació immediata en cas que un treballador presenti uns símptomes compatibles amb estar patint un cop de calor, amb atenció directa per part del servei de salut. A aquestes mesures organitzatives se suma el vestuari. Els treballadors disposen de roba d’estiu amb teixits que afavoreixen la transpiració, així com de gorres refrigerants, ampolles tèrmiques d’aigua, barrets i crema solar.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera