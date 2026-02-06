Un de cada dos euros d’inversió en Rodalies no s’han executat des del 2020
La Cambra de Comerç demana a l’Administració accelerar amb els diners anunciats, avançar en les adjudicacions i arribar als 1.000 milions d’euros anuals.
Gabriel Ubieto
En els últims cinc anys, un de cada dos euros dels pressupostats per invertir en la xarxa de Rodalies es van quedar o bé sense adjudicar o bé es van adjudicar però no es van executar. És a dir, no van arribar a la xarxa ferroviària que durant les últimes setmanes està patint múltiples incidències i aturades totals o parcials a tot Catalunya. Així es deriva de l’informe presentat ahir per la Cambra de Comerç de Barcelona i elaborat basant-se en la informació recopilada en el pla de Rodalies del Ministeri de Transports, presentat dies enrere conjuntament amb la Generalitat.
L’objectiu del pla d’inversions era arribar als 5.182 milions adjudicats entre 2020 i 2025; realment s’han adjudicat 4.199 milions, i d’aquests només se n’han executat 2.666 milions. Aquests recursos dependents del Ministeri de Transports inclouen despesa en infraestructura, energia, seguretat, passos a nivell, etcètera.
L’entitat presidida per Josep Santacreu va encaixar que, sempre segons dades del Govern, l’execució del pla de Rodalies ha agafat "certa velocitat" en els últims dos anys, que ha arribat a una execució d’uns 600 milions per exercici.
No obstant, han reclamat des del Ministeri de Transports que s’imprimeixi més ritme de cara a arribar als 1.000 milions anuals, que seria l’única manera de poder obtenir els recentment anunciats 5.371 milions d’euros de cara al període 2026-2030. Per aconseguir-ho, han receptat, s’haurà d’intensificar el ritme d’adjudicacions, una cosa que només es pot aconseguir si els projectes estan avançats i llestos per licitar.
Una altra solució serà mantenir una provisió "constant i suficient" en els Pressupostos i executar-los completament, una cosa que a Catalunya no ha passat mai. La Cambra considera que en els últims anys, des de diferents governs de diferents signe polític, s’han estat sobrepressupostant partides que se sabia que no es podrien executar però sí publicitar.
Percentatges o xifra absoluta
El ministre Óscar Puente, no obstant, s’escuda en el fet que la suma destinada a les infraestructures catalanes és molt superior a la d’altres comunitats, com Madrid (on habitualment se supera el 100% del pressupostat), i insta les veus crítiques a fixar-se en la xifra total de l’invertit, no en el percentatge del que han complert. "Ara és el moment de recuperar ritme, agafar velocitat de creuer i fer les coses bé. […] ho estem pagant molt car", ha lamentat la Cambra.
El vicepresident tercer de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Martí, va lamentar que "fa dècades que avisem del dèficit històric d’inversions" i que la recent crisi, precipitada pel temporal, no "ens ha sorprès, tot i que sí la magnitud". "Estarem molt atents perquè s’executi i perquè es compleixin els compromisos, que no es quedi en un paper", va afegir.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera