La Generalitat prorroga la gratuïtat de Rodalies per la cronificació de la crisi
Renfe evita donar una data per a la recuperació total del servei: "No parlarem de previsions, ni de dies ni de setmanes". I Paneque assegura que es mantindrà el reforç de busos interurbans i la suspensió de les ZBEs.
Glòria Ayuso
Des que el 20 de gener es va produir l’accident mortal a l’R4 a Gelida i a partir d’allà es paralitzés i posés en revisió tota la xarxa ferroviària, Catalunya suma ja 16 dies de nova normalitat a Rodalies, una situació que inclou una desena de trams tallats, retards diaris i reduccions de velocitat dels trens. I no hi ha data a la vista de tornada a la normalitat anterior. Si en els primers dies, tant la Generalitat, com Renfe i Adif s’atrevien a parlar de quan el servei ferroviari tornaria a funcionar raonablement bé, ara, vistes les ingents inspeccions que Adif té en marxa i que han anat creixent dels 19 punts inicials als 648 actuals, així com les caigudes de servei del centre de control de trànsit d’Adif (quatre des del 20 de gener), ja ningú hi posa data.
"Reconvertir" la situació
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, que cada matí compareix per donar compte de la situació a Rodalies, ho va deixar clar ahir: "No parlarem de previsions, no parlarem ni de dies ni de setmanes", va dir sobre la recuperació total del servei. Va assegurar que totes les parts implicades, Adif, Renfe, Ministeri de Transports i la Generalitat, continuen treballant amb aquest objectiu: "Tenim la voluntat, la capacitat i l’esforç per superar aquesta situació, per reconvertir-la". Va defensar que l’únic que es pot garantir és el "treball per part de tots els actors" i que l’objectiu és recuperar "l’oferta normal i adequada" necessària per a centenars de milers de viatgers. ¿Quan? No se sap. A més, en l’horitzó pròxim, la vaga de maquinistes convocada els dies 9, 10 i 11 de febrer.
Davant aquesta perspectiva, el Govern va decidir prorrogar la gratuïtat del servei de Rodalies més enllà del 24 de febrer, i de moment tampoc posa cap data per al seu final. La impossibilitat de reprendre el servei amb prou garanties i fiabilitat per als usuaris ha motivat la mesura, instaurada fa onze dies.
Inicialment, la compensació estava pensada per aplicar-se durant un mes. No obstant, la gratuïtat s’estendrà "els dies que faci falta", va explicar ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en compareixença en comissió parlamentària. Fins dimecres passat, 320.000 persones havien adquirit els abonaments gratuïts de deu viatges que distribueixen les màquines de les estacions.
Paneque, que va donar explicacions sobre la gestió de la crisi ferroviària, juntament amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, va dir que el Govern mantindrà les mesures que intenten compensar una mica els efectes de la greu crisi de mobilitat sobre els ciutadans. Així, va detallar que es mantindrà el reforç dels autobusos interurbans i la suspensió de la zona de baixes emissions, fins que puguin "garantir" l’estabilitat en el sistema".
Paneque va defensar que ha estat "al peu del canó", liderant una crisi provocada per una desinversió acumulada durant anys i que té com a actors principals Adif i Renfe. "M’he pogut equivocar en diferents qüestions", va afirmar la consellera, per afegir que, no obstant, tot l’ocorregut, una "terrible concatenació de fets", ha servit per descobrir el veritable estat deplorable de la infraestructura i un servei del tot ineficient.
Paneque va remarcar que en tots aquests anys no s’havia entrat, com sí que ha passat ara, a les entranyes de la infraestructura per descobrir el nivell de degradació amb l’objectiu de resoldre-ho. També que el Govern ha exigit que s’assumeixin responsabilitats directes, que han desembocat en dimissions tant a Adif com a Renfe, i que ha motivat que el Govern de l’Estat afronti en primera persona també les seves responsabilitats.
Són 648 els punts amb possibles riscos, i 31 reclamen una actuació immediata per la seva gravetat. "Hem sol·licitat el cronograma de les actuacions", va apuntar la consellera, que va avançar que a mesura que es vagin resolent s’aniran eliminant les restriccions de velocitat.
