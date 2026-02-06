L’R2 Sud a Vilanova suma vies corroïdes i cargols rovellats
La línia concentra alguns dels 648 punts de risc que té identificats Adif. Els veïns de Cubelles ho han denunciat davant un jutjat.
Guillem Costa
El nombre de focus que preocupen pel mal estat de la infraestructura ferroviària a Catalunya continua augmentant. En les últimes hores, Adif ha detectat fins a 648 punts que presenten un risc i que han de ser inspeccionats per després abordar reparacions i obres de millora. N’hi ha exemples en gairebé totes les línies de Rodalies, però un dels trams més degradats se situa a la costa del Garraf i el Baix Penedès, on opera l’R2 Sud.
En aquest recorregut, destaquen els pilars desgastats i les fustes trencades al municipi de Sitges. Però aquesta setmana, diversos habitants de Cubelles han volgut cridar l’atenció sobre els cargols rovellats i els raïls corroïts que hi ha a l’R2 Sud, entre el seu municipi i Vilanova i la Geltrú. Davant l’estat de degradació de la infraestructura, uns quants veïns han optat per presentar una denúncia al jutjat.
La denúncia afirma que, en un tram en servei de la línia, el que transita pel costat del mar al terme municipal de Vilanova i la Geltrú en direcció Barcelona, s’ha detectat un deteriorament greu dels elements de fixació del carril. Segons el text, tirafons, ancoratges i altres components metàl·lics presenten un estat avançat de corrosió i degradació estructural, una cosa que es documenta amb un informe fotogràfic al qual ha accedit EL PERIÓDICO.
Els denunciants afirmen que la pràctica totalitat dels cargols del carril dret sentit Barcelona, en uns 300 metres lineals, estan en condicions deficients, sobretot a les zones més pròximes al mar. L’escrit afegeix que la corrosió observada és de tipus laminar o intergranular, amb separació en capes del metall, cosa que segons la seva opinió evidencia un desgast capaç de comprometre la funció estructural d’aquestes peces en l’estabilitat de la via.
També assenyala un indici d’antiguitat en part del material: en un dels raïls s’han identificat marques industrials d’Ensidesa, una empresa desapareguda com a operador fa més de 25 anys. La denúncia apunta a l’obsolescència i a la falta de manteniment, inspecció i renovació en una infraestructura considerada crítica per a la seguretat.
Un dels veïns es mostra preocupat per l’oxidació dels cargols, la deformació d’algun tros de via i la desaparició d’alguna de les peces: "Es reuneixen tots els ingredients perquè algun dia hi hagi una desgràcia". L’associació de veïns de Cubelles es va mostrar sorpresa davant el fet que aquesta zona no aparegués al primer mapa de punts negres de la xarxa de Rodalies.
Inspecció d’estructures
Ara situen les expectatives en les noves inspeccions perquè es renovi la infraestructura i la situació de l’R2 Sud, una de les línies de Rodalies que més preocupa els maquinistes pel seu mal estat, millori una vegada per totes. La línia concentra diversos dels 648 punts crítics identificats pels tècnics d’Adif que han de ser inspeccionats en trinxeres, talussos, túnels, ponts, plataformes, vies i altres estructures. S’està prestant especial atenció a aquelles amb trams pròxims a la costa (Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders o Barcelona-Mataró-Maçanet) i que transiten per zones amb més presència de trinxeres o talussos.
