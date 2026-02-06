Les mercaderies tornen a circular amb la reobertura parcial del túnel de Rubí
La mesura permet reprendre la circulació de combois entre el port de Barcelona i la frontera francesa després de 15 dies d’interrupció.
Glòria Ayuso
Adif va reobrir ahir el túnel ferroviari de Rubí per transportar mercaderies, cosa que permet reprendre la circulació de combois entre el Port de Barcelona i la frontera francesa després de 15 dies d’interrupció, segons van confirmar fonts de la companyia. La infraestructura permetrà la circulació per les dues vies de dia. A partir de mitjanit i fins a les cinc del matí, Adif continuarà les obres d’emergència que s’estan portant a terme. Tot i així, és possible que en algun moment els treballs obliguin a realitzar alguna interrupció de la circulació també durant el dia, adverteix Adif.
El túnel permetrà només el pas de mercaderies, però no encara els trens de passatgers de Rodalies, a l’espera que acabin les obres d’emergència. En aquest cas, la circulació només es reprendrà quan Adif certifiqui que el túnel és segur i després de consensuar-ho amb la Generalitat –titular del servei– i amb Renfe, explica a EL PERIÓDICO el responsable de la infraestructura. Aquest procediment respon al protocol acordat entre el gestor de la xarxa, l’operadora i els maquinistes, que estableix una verificació addicional sobre el terreny abans de reobrir al trànsit qualsevol punt on hagi sigut necessària una intervenció per deficiències en l’estat de la infraestructura.
Queda pendent la reforma de tota l’estructura del túnel, de 914 metres de longitud. Abans d’executar aquesta obra d’emergència, Adif ja va licitar a l’agost els treballs d’una actuació integral per 23 milions. L’adjudicació a l’empresa que haurà de portar a terme els treballs es farà "pròximament", segons fonts d’Adif.
Així, el gestor ha pogut complir amb el calendari que va comunicar a les empreses i al Port de Barcelona aquesta setmana. L’afectació impedia que els combois procedents de Barcelona i Tarragona avancessin cap al continent, i també que n’arribessin de procedents de França. El bloqueig ha sigut tal que desenes d’empreses estaven paralitzades i a punt de veure’s obligades a parar la producció.
Monitoratge
Segons va informar el Ministeri de Transports en un comunicat, la intervenció d’Adif ha consistit a reforçar l’estructura al llarg de 130 metres. Així, s’ha segellat una fissura existent amb la col·locació de tanques de protecció d’acer ancorades a la volta del túnel. Paral·lelament, s’ha escanejat la instal·lació i s’estan fabricant a mida les cintes metàl·liques que s’instal·laran en l’actuació principal. A més, el gestor manté el monitoratge del túnel en temps real i ha intensificat la vigilància en aquest punt.
El tall ha provocat situacions com la viscuda per Railsider Mediterrani, una empresa ferroviària que tenia 24.000 tones d’acer immobilitzades a Portbou. O, encara més greu, el de la química Inovyn a Martorell (antiga Solvay), que dilluns va iniciar una parada de producció després de quedar-se sense estoc.
