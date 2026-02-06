La meitat dels catalans no cobreixen la despesa mensual
La taxa de pobresa trenca la tendència a la baixa i repunta 0,8 punts per situar-se en el 24,8%, segons l’enquesta de condicions de vida.
Pau Lizana Manuel
El 47,3% dels catalans –gairebé quatre milions de persones– declaren tenir dificultats per poder arribar a final de mes. És l’última dada que mostra l’enquesta de condicions de vida del 2025 que va publicar ahir l’Idescat en coordinació amb l’INE. La xifra és una lleu millora respecte al 2024, quan el percentatge era del 47,6%. Tot i així, gairebé un de cada deu catalans (9,2%) assegura que arriba amb molta dificultat a cobrir les despeses mensuals.
Aquesta dada és conseqüència, en part, d’un augment generalitzat de la pobresa a Catalunya, que s’ha incrementat 0,8 punts percentuals des del 2024 per situar-se en el 24,8%. Així, pràcticament un de cada quatre catalans es troba en risc de pobresa. Aquest augment és el final d’una tendència a la baixa que s’anava registrant des del 2020. L’any de la pandèmia la taxa es va situar en un 26,7% i va caure gradualment fins al 24% del 2024. Sigui com sigui, les xifres continuen sent superiors als registres previs a la pandèmia, quan la taxa va arribar a situar-se en el 23,6%.
Les dades finals que reflecteix l’estudi depenen en gran manera de les transferències socials. De fet, la taxa de risc de pobresa és del 40,4% abans que s’emetin aquestes ajudes, quan baixa fins a gairebé la meitat. En conjunt, sis de cada deu llars catalanes han rebut alguna mena de prestació social el 2025, de les quals un 57,5% han sigut pensions per vellesa i un 29,7% han sigut subsidis per l’atur.
Mig milió de nens
Una de les expressions més crues d’aquestes xifres és la pobresa infantil, que també continua en augment. A diferència de les taxes de pobresa general, la que afecta els menors de 16 anys ha anat creixent els últims anys. Així, l’exclusió social ja castiga el 36,1% d’aquesta població a Catalunya, pràcticament mig milió d’infants. Save the Children recorda que és una de les taxes més elevades de la Unió Europea, que també considera especialment preocupant la situació de privació material i social greu que afecta el 13,4% dels menors.
La pobresa continua afectant especialment les persones de nacionalitat estrangera. Pràcticament, la meitat (el 48,6%) es troben sota el llindar de la pobresa, fet que representa un augment de sis punts percentuals respecte al 2024. És una taxa que contrasta significativament amb la pobresa dels ciutadans espanyols a Catalunya, que se situa en el 17,2% i es redueix en quatre punts percentuals respecte a l’any anterior.
La pobresa també s’ha estès significativament entre la població a l’atur. Més de la meitat de les persones que no tenen feina (el 55,2%) estan en situació d’exclusió social. La xifra representa un augment de 5,7 punts percentuals respecte al 2024.
Sí que davalla d’una manera lleugera, d’altra banda, el nombre de les persones que declaren que no es poden permetre fer una setmana de vacances a l’any (un 29,4% dels enquestats) i les que asseguren que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada (16,8%). D’altra banda, augmenten els enquestats que asseguren que no podrien satisfer una despesa imprevista de 900 euros (35,5%). A més, el 14,2% també afirma acumular retards en el pagament de l’habitatge o dels subministraments.
