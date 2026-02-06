Infraestructura aturada
El Ministeri de Transports manté la previsió d’obrir l’AP-7 al trànsit dilluns
S’ha construït ja el mur de contenció de l’autopista a l’altura de Gelida
Nou tall de l’AP-7 en sentit sud després que dos autocars se saltessin les restriccions fins a Gelida
Germán González
El pròxim dilluns a primera hora està previst que l’AP-7 recuperi la normalitat després de gairebé tres setmanes. Operaris de Carreteres treballen contra rellotge per assegurar el tram de l’autopista al seu pas per Gelida i que va quedar afectat pel despreniment d’un mur de contenció que va causar l’accident mortal d’un tren de Rodalies el 20 de gener passat. Des d’aleshores es va tallar la circulació en sentit Tarragona per fer aquesta obra.
El Ministeri de Transports manté la seva decisió que dilluns la carretera tornarà a obrir. Així ho han comunicat al Servei Català de Trànsit, que està en alerta per si un retard a les obres obliga a canviar aquesta previsió.
Per xarxes socials, el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, que s’ha instal·lat a Catalunya a l’espera de solucionar l’afectació a Rodalies, ha explicat que s’ha construït «el mur de contenció a l’altura de Gelida», tot i que «segueixen els treballs sobre el talús i la mateixa carretera».
D’aquesta manera, afegeix que hi ha «avenços» en la reparació d’aquest tram de l’AP-7 afectat pel despreniment i que «la previsió de poder recuperar el trànsit la setmana que ve es manté».
De moment, el cap de setmana seguiran els treballs i es mantindrà tallada l’autopista. El subdirector general de gestió del Trànsit, Guillermo Villuendas, també ha explicat que aquesta obra «avança a bon ritme» i que la previsió era reobrir completament la via en sentit sud dilluns que ve.
Durant unes hores l’AP-7 va estar oberta parcialment en sentit sud entre Martorell i Gelida a autobusos interurbans i els autocars del servei alternatiu de Renfe. Es va posar en marxa dimecres i dijous es va anul·lar després que dos autocars se saltessin les restriccions i arribessin fins al punt en el qual es realitza l’obra, en comptes de parar a l’estació de Gelida. Des d’aleshores l’AP-7 torna a estar totalment tancada a la circulació.
Els Mossos d’Esquadra mantenen controls a Martorell per informar els conductors de les desviacions per l’A-2 així com patrulles per l’autopista AP-7 per evitar nous incidents.
- Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Els Mossos creen expectació preparant un desallotjament al centre de Manresa
- Una allau de peticions deixa sense pagar més de la meitat de les ajudes per retirar amiant a Catalunya