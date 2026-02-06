"No sé on ha estat el meu cotxe"
Els vehicles que custodien els pàrquings fantasma que operen al voltant de l’aeroport del Prat solen dormir al carrer, entre naus i descampats, sense càmeres, sense control, sense assegurança i en enormes estacionaments clandestins a l’aire lliure.
Gisela Macedo
És un dia qualsevol en un carrer del polígon que hi ha al costat de l’aeroport de Barcelona-el Prat. Naus de logística, descampats, silenci. Res fora del comú, fins que observem més al detall. Arriba un cotxe amb dos homes. Ràpidament, un d’ells baixa i puja a un altre vehicle que està aparcat. El desaparca i l’altre estaciona al seu lloc. EL PERIÓDICO, testimoni de la maniobra, comprova a continuació que el cotxe acabat de desaparcar va cap al pàrquing exprés d’una de les terminals de l’aeroport.
Minuts després, apareixen dos viatgers amb les maletes. Reben la clau, pugen al cotxe i es disposen a anar-se’n. Han contractat un servei de park & go. Creuen que el seu vehicle ha passat dies en un aparcament "tancat i vigilat 24 hores", tal com prometia la web on van fer la reserva. Però no. El seu cotxe ha dormit al carrer, entre naus i descampats, sense càmeres, sense control i sense assegurança.
L’escena es repeteix desenes de vegades al dia a l’aeroport. I en temporada alta –Nadal, Setmana Santa i estiu– es multiplica fins a convertir els voltants del Prat en enormes pàrquings clandestins a l’aire lliure.
En aquests carrers de l’entorn de l’aeroport de Barcelona-el Prat es veuen més cotxes que persones. Molts tenen matrícula francesa o andorrana. No és casualitat: les plataformes de park & go expliquen que bona part dels clients venen del sud de França o del Principat, perquè els surt més barat volar des de Barcelona i pagar aquí l’aparcament.
En alguns descampats del Prat i Sant Boi, on durant els pics de trànsit els vehicles s’acumulaven durant dies, la policia ha col·locat blocs de formigó a l’estil de Nova Jersey, per impedir l’estacionament. Però el problema no ha desaparegut; simplement s’ha desplaçat a altres carrers del polígon. Quan la zona més pròxima a l’aeroport se satura, els aparcacotxes pirata es desplacen a altres llocs com el sector Mas Blau o centres comercials de més a la vora.
Al pàrquing exprés de la terminal parlem amb els dos homes a qui acaben de tornar el cotxe. Són dos cosins francesos que han volat des de Barcelona. "L’he reservat a través de la web de Parkos", expliquen. És una plataforma online per comparar i reservar aparcaments en aeroports. Alguns dels que hi apareixen són legals; molts d’altres, no. Els mostrem on ha estat aparcat el seu cotxe. No sabien que el seu vehicle havia estat al carrer. Han pagat 34 euros per quatre dies, amb servei d’aparcacotxes a la terminal. "El barat surt car", assenyala un. "No és la primera vegada que utilitzem aquestes plataformes, però no ens havien dit mai que el deixaven així".
Un dels dos clients recorda una altra experiència: "En una ocasió em van citar per deixar el cotxe a l’aparcament d’un centre comercial al costat de l’aeroport. Em va semblar estrany, però no hi vaig donar més importància", apunta. I afegeix: "No crec que tornem a contractar aquests serveis. No hi hem tingut mai problemes, però si al cotxe li passa alguna cosa, no se’n faran responsables", indiquen. Aquest diari s’ha posat en contacte amb Parkos però no ha obtingut cap resposta.
Els dos joves mostren a EL PERIÓDICO el correu electrònic de confirmació de la reserva de Parkos, on al final apareix el nom del proveïdor escollit: Good Parking. A internet, aquesta presumpta empresa posa com a direcció de l’aparcament el del centre comercial Vilamarina, a Viladecans. A Google, apareixen desenes de ressenyes negatives. Els clients denuncien des d’usos indeguts del cotxe fins a danys dels quals ningú es fa responsable.
"En comptes de portar-nos el vehicle a l’aeroport, van venir a buscar-nos amb el cotxe d’un altre client. Quan ens van entregar el nostre hi havia capses de pizza, una ampolla de Coca-Cola, tovallons i el seient del copilot estava totalment estirat, com si hi haguessin dormit", explica una usuària a les ressenyes. "Em van tornar el cotxe amb el vidre trencat i ningú se’n va fer càrrec", es plany un altre usuari. "Quan van venir a entregar-me el cotxe, a més d’arribar 50 minuts tard, ¡vam veure que portaven altres passatgers amb el meu cotxe! Són uns estafadors", denuncia una altra clienta. Hi ha tot un seguit de testimonis semblants a aquests.
Altres empreses legals
Poc després d’acomiadar-nos dels cosins, presenciem una altra entrega en el mateix punt. Aquesta vegada, a una família. Quan els demanem si saben on ha estat el seu cotxe, responen que no. Han contractat un servei de park & go, però desconeixen la ubicació del suposat aparcament privat on, en teoria, hauria estat estacionat i vigilat el vehicle. Quan els expliquem com operen aquestes falses empreses, el conductor no es mostra gaire alarmat: "M’han cobrat 34 euros per quatre dies. Per ara em surt a compte. No he tingut cap incident". Per a ell, l’estalvi compensa el risc.
Es pot recordar que, tot i que hi ha desenes d’operadors fraudulents operant, sí que hi ha empreses legals que ofereixen correctament aquests serveis entorn del Prat i que denuncien les males pràctiques per crear desconfiança i competència deslleial.
Però els clients no són els únics perjudicats. Els treballadors dels polígons on s’amaguen aquests "aparcaments fantasma" denuncien que ja no tenen cap lloc per deixar els cotxes. Tot i que es tracta de carrers amples i poc transitats, estan atapeïts de vehicles que hi passen dies i nits sencers. Quan els carrers més pròxims a l’aeroport se saturen, els aparcacotxes pirata es desplacen a altres zones, com el Mas Blau. "D’un dia per l’altre es va fer impossible aparcar-hi", explica una empleada de la zona.
