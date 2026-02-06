El parc de Joan Miró recupera l’estany de la biblioteca
La bassa, que portava anys buida i degradada per les filtracions, ha sigut impermeabilitzada i omplerta amb aigua que prové de les reserves freàtiques de la ciutat.
El Periódico
El parc de Joan Miró, notícia de manera reiterada aquests últims anys perquè la torrada sempre cau en el seu cas del costat de la mantega, és per fi objecte d’un titular positiu, minúscul, però significatiu. Els serveis municipals han començat a omplir l’estany que envolta part de l’edifici de la biblioteca, al costat del carrer de Vilamarí, una bassa seca des d’abans fins i tot de l’última gran sequera. Ni tan sols els veïns amb més anys al barri saben posar una data exacta a quan es va buidar, una decisió que es va prendre, entre altres raons, perquè patia filtracions que amenaçaven els dipòsits subterranis de la biblioteca. L’estany ha sigut convenientment impermeabilitzat amb un revestiment especial i, per descomptat, l’aigua feta servir prové de les reserves del freàtic de la ciutat.
El parc en el seu conjunt sembla víctima d’una maledicció. La més gran de totes, que la Conselleria de Territori el va escollir com un espai logístic per portar a terme una part de les obres de la prolongació de la línia L8 dels Ferrocarrils. Està encara ocupat, amb una sentència judicial en contra, pel parc dels bombers, a la zona més pròxima al carrer d’Aragó i sense que encara hi hagi una data concreta perquè el traslladin. Els voltants de la biblioteca, no només per la falta d’aigua, van començar a caure en un procés de degradació que va tenir el seu zenit quan aquest espai va acabar per ser un assentament de persones que viuen al carrer. Van ser desallotjades l’octubre passat, en part per les queixes dels veïns, però també perquè al llarg del 2026 l’Ajuntament de Barcelona pretén posar en marxa els projectes que refundaran la biblioteca i els seus voltants.
Les obres no començaran fins que Ferrocarrils retorni a la ciutat l’espai que actualment ocupa, però el propòsit del concurs arquitectònic és dotar aquest equipament nascut el 1990 de sales polivalents en les quals portar a terme activitats temporals, o sigui, el que ja està passant a les biblioteques municipals d’última generació. Una altra idea sobre la taula, fins ara visible només en imatges virtuals, és construir un parell de terrasses annexes a l’edifici sobre la làmina d’aigua i que, a més, el recinte funcioni d’una manera més eficaç i agradable com a porta d’entrada al parc des de l’eix verd de Consell de Cent.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera