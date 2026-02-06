La pluja obliga a desallotjar els 1.500 habitants de Grazalema
El temporal Leonardo, que ahir va continuar assolant Andalusia, va obligar a evacuar 7.000 persones en tota la comunitat. Al poble gadità preocupa l’acumulació d’aigua al subsol.
Els efectes de la borrasca Leonardo es van continuar notant ahir a Andalusia, amb 7.000 desallotjats o incomunicats pel temporal, i amb problemes a les carreteres i als rius. Així mateix, es mantenia el dispositiu de recerca de la dona que va poder caure al riu Turvilla a Sayalonga (Màlaga). Però la situació més complicada es va viure a la localitat gaditana de Grazalema, on van continuar les fortes precipitacions que van obligar a prendre la decisió de desallotjar tots els veïns del poble, 1.500, per precaució a causa de la quantitat d’aigua acumulada al subsol, ja que el municipi va rebre més de 700 litres per metre quadrat en tot just 48 hores.
Els veïns van ser traslladats a la localitat malaguenya de Ronda, on es va preparar un dispositiu per rebre’ls. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va confirmar ahir a la nit que el "cent per cent" dels habitants ja havien sigut desallotjats, en una evacuació sense precedents per a aquest municipi de la Sierra de Cádiz. I va qualificar la situació de "difícil i complexa". Per la seva banda, l’alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, va indicar que "hi ha una sèrie de coves subterrànies, un aqüífer que va perforant de mica en mica el terreny, i es podrien donar circumstàncies que es desconeixen fins que es facin una sèrie de proves que s’emprendran en els pròxims dies de cara a garantir la seguretat". "El que corre més pressa" és que les proves es duguin a terme "sense que hi hagi cap perill per als veïns" i "el més assenyat és aquesta decisió que hem pres, que penso que és l’adequada independentment del resultat final, que Déu vulgui que no sigui res", va dir.
També hi va haver desallotjaments en determinades zones d’Ubrique, escenari dimecres d’un ensorrament que va provocar la destrucció d’un habitatge i va deixar un ferit. En el cas del Poblado de Doña Blanca, una pedania d’El Puerto de Santa María, es van desallotjar uns 500 habitants, ja que hi havia un alt risc de desbordament del Guadalete, que ahir a la nit assolia el nivell màxim d’alerta i que encara rep aigua de les precipitacions i de la Sierra de Grazalema.
Aquestes evacuacions formen part dels 7.000 desallotjaments que va sumar Andalusia entre dimarts i ahir repartits per tot el territori, la major part del qual està en risc d’inundacions per desbordaments de rierols, embassaments o rius. Les zones més afectades són la Serranía de Ronda i Casares per l’afectació del riu Guadíaro; la zona de Los Puentes de Jaén; la conca del Genil a Granada; les zones de Huelva a la desembocadura de la Guadiana i diferents municipis de Sevilla com Lora del Río, Écija i El Palmar de Troya. I a Jerez, 14.500 persones de la zona rural corrien ahir a la nit el risc de quedar incomunicades en l’entorn del Guadalete. També van haver d’evacuar-se zones de la ciutat de Còrdova per risc de patir inundacions per la crescuda del riu Guadalquivir, a les urbanitzacions Guadalvalle, l’Altea, Ribera Baja, San Isidro, Majaneque, Fontanar de Quintos, la Forja 1, la Forja 2, Las Cigueñas i el carrer de la Barca a Alcolea.
A Sevilla, per la seva banda, van tancar les comportes del mur de defensa de Triana per segona vegada en la història per risc de desbordament del Guadalquivir i per evitar inundacions als barris de Triana i Los Remedios.
A Extremadura
La borrasca Leonardo també va mostrar ahir la seva pitjor cara de nord a sud d’Extremadura. Els vents amb ratxes de més de 100 quilòmetres per hora (registrades a Safra, Castuera i Navalvillar de Ibor) i les persistents pluges generalitzades per tota la comunitat van activar les alarmes de les confederacions hidrogràfiques del Tajo i la Guadiana, que es van veure obligades a obrir les comportes de fins a 27 preses i van provocar el desbordament de diversos rius (un total de 46 trams hi havia ahir en nivell vermell davant el risc de sobreeiximent). I els dos factors (les pluges intenses i l’obertura de preses) van tenir conseqüències per a la població.
Més d’un miler d’extremenys van ser desallotjats al llarg del dia d’ahir en diferents punts de la comunitat i fins a una trentena de carreteres van haver de ser tallades en algun moment per les crescudes. Entre aquestes carreteres hi ha l’A-5 per un clot a prop de Trujillo, l’N-523 a l’altura de Gévora i la que uneix Rebollar i El Torno per una gran esquerda. Al final de la jornada d’ahir quedaven tancades al trànsit un total de nou vies extremenyes.
