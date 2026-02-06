La policia investiga 30 pàrquings fantasma al costat de l’aeroport
Els Mossos han detingut 14 persones i n’han identificat més de 100 de vinculades a empreses fraudulentes que operen al voltant del Prat / Els ‘park & go’ irregulars fan servir conductors sense autorització i aparquen els vehicles a l’espai públic
Gisela Macedo
Viatjar implica alguns maldecaps i el trasllat a l’aeroport és un dels més habituals. Per als usuaris que van amb cotxe a les terminals del Prat de Llobregat, és freqüent la recerca de llocs on aparcar més barat que en els estacionaments oficials del recinte d’Aena. Aquesta demanda creixent ha alimentat la proliferació en els últims anys dels anomenats park & go: aparcaments ubicats a prop dels aeroports que ofereixen custodiar el cotxe durant el viatge i un servei de trasllats per anar i tornar de la terminal, tot per un preu ajustat. Un servei còmode i fàcil de reservar online, que ha guanyat popularitat entre els viatgers habituals.
Però l’èxit també ha atret els que han vist una oportunitat per al frau. Sota una aparença professional s’amaguen, en alguns casos, empreses fantasma. Els Mossos d’Esquadra investiguen actualment algunes d’aquestes companyies per pràctiques irregulars: aparcaments sense instal·lacions pròpies ni garanties de seguretat i, en ocasions, amb empleats sense carnet de conduir o en condicions d’explotació laboral. En alguns casos, fins i tot s’han detectat vehicles utilitzats sense el consentiment dels seus propietaris mentre aquests es trobaven de viatge.
La policia catalana té constància, per ara, d’una trentena d’empreses que operen d’aquesta manera en l’entorn del Prat. En els últims mesos han pogut intensificar la seva persecució perquè l’aeroport viu una situació molt diferent de la de fa tot just un any. Durant molt temps, la gran prioritat van ser els carteristes multireincidents. Avui, després d’un reforç policial, ordres d’allunyament, noves càmeres i control d’accessos, els furts han caigut a uns mínims històrics. "Abans no donàvem l’abast, ara sí", expliquen els agents. I aquest respir els permet dedicar temps a altres problemes que abans quedaven en segon pla, com el dels park & go irregulars que ha anat aflorant al voltant de l’aeroport.
Davant aquest fenomen, l’agost del 2025 es van començar a desplegar una bateria de dispositius coordinats dels Mossos, la Policia Nacional i Inspecció de Treball. Les batudes han permès identificar 102 persones, controlar 34 vehicles, detenir 14 persones per infraccions d’estrangeria amb incoació d’expedients d’expulsió preferent, obrir 24 expedients d’Inspecció de Treball i interposar 21 denúncies del Servei Català de Trànsit.
El setge policial va provocar que en l’últim trimestre de l’any l’activitat il·legal caigués de manera considerable, segons les mateixes fonts. No obstant, els Mossos preveuen mantenir aquests operatius conjunts a la zona pública de l’aeroport de Barcelona per erradicar del tot aquestes pràctiques.
Advertències
En vista d’aquesta problemàtica, el subinspector subcap de l’Àrea Regional de Seguretat Aeroportuària (ARSA) dels Mossos, Marc Alabernia, adverteix que "la gent no sap què està contractant" i llança un missatge clar als viatgers: "Si un servei és molt barat, és per alguna cosa".
"Per a més seguretat, vostè haurà de deixar les claus i nosaltres ens encarregarem d’aparcar el seu vehicle", anuncien la majoria de les webs de park & go consultades per EL PERIÓDICO. No obstant, els Mossos d’Esquadra han constatat que, darrere de molts d’aquests anuncis, s’amaguen empreses que no existeixen, sense terrenys propis, que estacionen els cotxes a la via pública, en polígons industrials o bé en aparcaments de centres comercials. En aquest context, els Mossos han donat fins i tot un toc d’atenció a les plataformes agregadores d’anuncis, com ara Parkos, on els park & go il·legals podien penjar les seves ofertes sense ser verificats.
Però el frau pot anar més enllà, adverteixen. Fonts policials consultades per aquest diari detallen que han detectat casos en què, al tornar del seu viatge, els clients han descobert que el seu cotxe havia recorregut fins a 2.000 quilòmetres durant els dies que, en teoria, havia estat aturat. El risc es multiplica quan es tracta de cotxes d’alta gamma, i és que s’han donat casos en què han sigut utilitzats per sortir de festa i els amos han trobat al tornar ampolles d’alcohol al maleter. En situacions més greus, els vehicles fins i tot s’han utilitzat per fugir després de cometre delictes, com atracaments en caixers automàtics. "Al final, el client és el perjudicat i no sap que aquesta empresa és fraudulenta", expliquen fonts policials a aquest diari.
Explotació laboral
La policia catalana apunta que els park & go il·legals també fan servir "taxistes pirata", és a dir, conductors que no tenen l’autorització necessària per al transport de passatgers. Malgrat tot, els encarreguen traslladar clients a l’aeroport i recollir-los de tornada, uns trajectes que dins el sector turístic comunament es coneixen com transfers. La precarització permet oferir preus molt baixos, però comporta riscos per al viatger i una competència deslleial per a taxis i VTC que sí que compleixen la normativa i paguen impostos i llicències per operar legalment.
Els treballadors també poden ser víctimes. Les autoritats han detectat que algunes plataformes utilitzen conductors sense contracte o explotats laboralment, majoritàriament persones migrants en situació vulnerable. Fonts coneixedores assenyalen a EL PERIÓDICO que alguns d’aquests aparcacotxes i conductors realitzen jornades de 12 hores per uns 400 euros al mes, sense cap tipus de garantia laboral. Al desembre, la policia va realitzar, juntament amb Inspecció de Treball, una batuda inèdita a l’aeroport del Prat, que es va saldar amb set expedients oberts per irregularitats laborals.
