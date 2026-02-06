Caos ferroviari a Catalunya
La normalitat a Rodalies no es recuperarà fins a l’abril
El secretari d’Estat de Transports assegura que la setmana que ve reobriran les línies R13, l’R14 i l’RL4
Glòria Ayuso
El Govern allargarà sine die la gratuïtat de Rodalies davant la perspectiva que les incidències no es resoldran aviat. Aquest divendres el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat que es treballa per acabar amb «totes les limitacions» i recuperar la normalitat del servei de Rodalies «de cara a l’abril».
No vol dir això que no es produeixin millores puntuals. En aquest sentit el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assegurat que la setmana que ve reobriran més línies de Rodalies i ha assenyalat l’R13, l’R14 i l’RL4.
El número 2 del ministre Óscar Puente, que s’ha instal·lat a Catalunya fins a resoldre la crisi, ha indicat que el conjunt de la xarxa estarà «pràcticament» operativa en dues setmanes i que a l’abril s’hauran eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que preveuen anar retirant «progressivament».
Aquest dijous ja hi va haver alguns avenços, com la reobertura per a mercaderies del túnel de Rubí o la reobertura amb trens llançadora del tram Blanes-Massanet de l’R1 o el Manresa-Terrassa de l’R4 (tot i que amb periodicitats que són de 90 minuts i de 60 minuts respectivament).
Carmona ha explicat que es treballa perquè l’R3 estigui «recuperada» en dues setmanes. Quant a l’R-4, on un despreniment de terres aquest dijous a Sant Feliu va obligar a interrompre la circulació «per precaució», el portaveu de Renfe ha instat els usuaris a prendre transports alternatius com FGC, Tramvia, autobús i metro, ja que és més «eficient» per entrar a Barcelona que un servei alternatiu per carretera. Ha assenyalat que disposen d’una flota d’autobusos preparada per si fos necessari. «Hi ha uns modes de transport molt potents d’entrada a Barcelona i que connecten les diferents poblacions, creiem que és la millor opció», ha insistit.
Preguntat per la recuperació del tram afectat, no ha volgut posar data: «En el moment en què Adif acabi les obres i es facin els protocols habituals de seguretat, es podrà reobrir el servei».
Respecte al túnel de Rubí, reobert aquest dijous parcialment per a les mercaderies, ha explicat que la previsió és que, de moment, només circulin aquests trens i més endavant els de passatgers.
