Violència obstètrica
Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
La conselleria considera «provat» que la pacient de Quirónsalud «no va rebre informació» durant el part i que no hi va haver «consentiment» perquè se li apliqués una cirurgia que comportava «riscos»
Beatriz Pérez
La Conselleria de Salut ha imposat una multa de 6.000 euros a l’Hospital Quirónsalud Barcelona per una cesària «innecessària», ja que no hi havia «indicació clínica». La pacient, Judit Sellart, va donar a llum el 3 de novembre del 2023 i considera que va patir «violència obstètrica». «Va ser una cesària sense consentiment. Vaig entrar a Quirón i em vaig deixar portar. Em va doldre després saber que ho van fer per anar ràpid perquè era divendres a la tarda», relata Sellart a EL PERIÓDICO. Salut li ha donat la raó i considera que l’hospital va cometre una «infracció greu», per a la qual les multes oscil·len entre els 3.006 euros i els 15.025. El nadó va néixer sa, però la pacient es queixa del tracte rebut.
El 2023, les conselleries d’Igualtat i de Salut van presentar el pla català contra la violència obstètrica i la vulneració dels drets sexuals i reproductius, que preveia, entre altres mesures, la creació de comissions de violència obstètrica a les diferents àrees bàsiques de salut (ABS), així com limitar el nombre de cesàries al 15%. Segons tots dos departaments, es fan més cesàries els divendres que els dilluns per evitar que la dona es posi de part el cap de setmana, quan hi ha menys personal. Els responsables d’ambdós departaments també asseguren que a la sanitat privada es fan més cesàries que a la pública.
Aproximadament es calcula que a la sanitat pública catalana la taxa de cesàries és d’entorn del 23,2% del total de parts registrats, mentre que als centres privats és del 35%. Al voltant del 80% dels parts a Catalunya es fan en centres privats, tot i que la freqüència de cesàries és més elevada en aquests centres.
Expedient sancionador
En la resolució definitiva de l’expedient sancionador a l’Hospital Quirónsalud Barcelona, emesa per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària (i que inclou les al·legacions del centre sanitari), amb data del passat 30 de gener i a la qual ha tingut accés aquest diari, Salut considera «provat» que la pacient «no va rebre informació, en diferents moments al llarg de l’atenció del part» (en concret, «no se li va proporcionar informació sobre la realització de la inducció del part, l’oportunitat o necessitat de fer tactes vaginals, i no es va deixar constància a la història clínica de la indicació o necessitat») i que aquesta «manca d’informació» queda «provada i documentada» per l’absència de constància o registre de la informació lliurada a la història clínica, la qual va ser aportada per l’Hospital Quirónsalud Barcelona a requeriment de la inspecció.
Segons la conselleria, l’hospital no va lliurar a Sellart un «consentiment escrit específic» per a la inducció del part ni per a la pràctica de la cesària, tot i que són procediments amb «indicacions i riscos específics coneguts». «A la senyora Sellart se li va practicar una cesària sense una indicació definida», assegura Salut en el document.
Per la seva banda, l’hospital va al·legar que la pacient mai no va manifestar, «ni a la consulta, ni en l’ingrés, ni en baixar a la sala de parts», la seva voluntat de tenir un part natural i no medicalitzat.
Tanmateix, Salut no accepta aquesta al·legació perquè «la informació és un dret de la gestant» i perquè existeix l’«obligació dels hospitals» de deixar «registre» a la història clínica per part dels professionals. «Aquests drets i deures són aplicables tant si el part és instrumental com si no ho és, ja que es tracta del respecte a l’autonomia de la gestant».
«Vulneració del principi d’autonomia»
Salut considera que Quirónsalud va exercir una «vulneració continuada del principi d’autonomia» de la pacient, «tenint en compte que la manca continuada d’informació i la falta de sol·licitud del consentiment informat a la gestant, de manera prèvia a l’aplicació de procediments quirúrgics i d’altres procediments que presenten riscos coneguts».
Sellart també denuncia els «tactes vaginals» que se li van practicar durant el part. «Se suposa que han de ser cada quatre hores [segons les guies de l’OMS i del Ministeri de Sanitat], però aquest hospital, en vuit hores, me’n va fer set», es queixa la pacient. L’expedient sancionador de Salut referma aquesta versió: «(...) No es va informar la gestant, no se li va sol·licitar el consentiment i aquests es van practicar amb una freqüència superior a la recomanada».
Segons el Protocol d’atenció i acompanyament al naixement, el tacte vaginal és una exploració «invasiva» que ha de tenir un objectiu clínic justificat. La dona ha d’estar informada sobre què és i per a què serveix cada tacte vaginal i ha de donar el seu consentiment. No s’ha de fer de manera rutinària, tot i que pot ser útil per conèixer les característiques del cèrvix i de la pelvis. Segons el protocol, cal informar la dona, assegurar-se que consenteix el tacte vaginal i registrar-ho a la història clínica cada vegada que se li proposa.
La pacient va decidir denunciar mesos després, arran d’un reportatge en què va veure que «es fan més cesàries els divendres a la tarda que els dilluns». «Em va doldre saber després que me la van fer per anar ràpid. Vaig començar a donar-hi voltes i ho vaig comentar amb les llevadores. Vam fer una investigació preliminar i ara Salut va obrir un expedient sancionador a Quirón».
