Senyals d’alerta
Serveis de ‘park & go’ n’hi ha d’il·legals i de legals. Diferenciar entre els serveis amb llicència i els que no en tenen no sempre és senzill. Hi ha pistes per no caure en la trampa: una web pròpia amb les dades fiscals i l’adreça de l’aparcament n’és una.
Gisela Macedo
Durant anys, els que volien arribar en el seu propi cotxe a l’aeroport de Barcelona-el Prat només tenien una opció: l’aparcament oficial d’Aena. Aquesta situació va canviar fa 16 anys, amb l’arribada del primer servei de park & go, un model en què una empresa s’encarrega d’estacionar el vehicle del client, custodiar-lo durant el viatge i traslladar-lo fins a la terminal. Amb això es va trencar el monopoli del pàrquing oficial, els preus del qual resultaven inaccessibles per a molts usuaris.
L’èxit del sistema, no obstant, ha propiciat la proliferació de marques irregulars que operen sense disposar ni tan sols d’un aparcament real. "Aquestes pràctiques fan molt mal a la imatge del sector i suposen una competència deslleial", es lamenten els portaveus d’Aparca & Go, que és la primera empresa d’aquest tipus que va obrir a l’entorn del Prat, en una entrevista amb aquest diari. "Moltes ni tan sols són una societat, ni lloguen espais, ni asseguren els seus empleats, ni compten amb pòlisses per cobrir danys als vehicles. Per això poden oferir aquests preus", revelen.
L’empresa, que sí que disposa d’aparcaments propis, tancats i vigilats, així com també d’una flota de minibusos amb conductors amb llicència, assegura que mou més de 150.000 vehicles a l’any. "Tenim recursos per poder assumir responsabilitats si hi ha algun incident", afegeixen.
Una part del problema es troba a les plataformes agregadores de pàrquings: webs de reserves que agrupen diferents ofertes i permeten comparar preus. Moltes d’aquestes, no obstant, han estat permetent la publicació d’anuncis sense comprovar si les empreses complien requisits mínims, com disposar d’un espai físic real on estacionar els cotxes. A més, segons ha pogut constatar aquest diari, fins i tot algunes aerolínies low cost arriben a comercialitzar serveis de park & go subcontractats a preus igual de baixos que els oferts per empreses pirata, sota una aparença de legalitat.
Es tracta d’una dinàmica molt semblant al descontrol que va acompanyar la globalització del lloguer d’apartaments turístics, amb plataformes on es van penjar milers i milers d’anuncis de pisos sense llicència. Les posteriors normatives a Barcelona, Catalunya i ara també a Espanya han obligat les intermediàries a pentinar l’oferta i despublicar en cas de sospita de frau.
Quatre claus
Atesa aquesta situació, diferenciar entre serveis legals i irregulars a l’entorn de l’aeroport del Prat no és senzill. Aparca & Go facilita a EL PERIÓDICO quatre recomanacions bàsiques per evitar fraus.
Des d’Aparca & Go reclamen un reforç per part de les inspeccions policials. "Hi ha desenes de falses empreses operant il·legalment, sobretot en temporada alta. Necessitem més controls", assenyalen. També demanen que Aena exigeixi documentació a les companyies que treballen a les seves instal·lacions i que les plataformes de reserves i aerolínies verifiquin que els seus col·laboradors compleixen la normativa.
De fet, recorden que, fins fa un any, col·laboraven amb una coneguda aerolínia low cost que oferia els seus serveis, però que per fer-ho no els va exigir cap acreditació. "No ens van demanar cap document ni van comprovar que tinguéssim un espai físic. Fa la sensació que no hi ha control", expliquen.
