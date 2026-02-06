Suma obre el seu primer establiment a Vila-seca
Disposa d’un ampli horari d’obertura i d’un assortiment de qualitat en producte fresc i congelats
La localitat tarragonina de Vila-seca ja compta amb el seu primer supermercat Suma, un establiment de 250 m² que destaca per la seva amplitud i el seu assortiment complet. Està situat al carrer de la Riera, 80, al costat de la Plaça de la Formiga, molt coneguda al municipi com a punt de trobada, on se celebren festes, concerts i activitats culturals.
L’equip està format per tres veïns de Vila-seca, cosa que garanteix que coneixen els gustos i les necessitats del barri. La seva proposta inclou molt producte fresc i una àmplia varietat de congelats, a més d’alimentació amb marques pròpies i de fabricant, i una acurada selecció de productes de dietètica i opcions sense gluten. Destaquen la fruiteria i la fleca amb forn propi, que ofereix pa acabat de fer cada hora. Tot l’establiment és d’autoservei, facilitant una compra ràpida i còmoda.
La zona on s’ubica la botiga reuneix dos perfils de públic: d’una banda, les famílies joves que viuen al barri i, de l’altra, les persones que s’hi desplacen per l’activitat de l’entorn. Per respondre a tots dos ritmes, el supermercat obre cada dia i adapta el seu horari a cada temporada.
La Beatriz i en César són els propietaris de l’establiment i compten amb una àmplia trajectòria en el sector. Porten més de tres anys al capdavant del seu supermercat, que fins ara operava sota una altra ensenya. A més, gestionen un Suma a Cambrils i han volgut traslladar també aquesta experiència positiva al municipi veí, a la seva botiga de Vila-seca.
«La gamma de peix congelat que portem és de molt alta qualitat, agradarà molt», explica la Beatriz. També han incorporat les marques pròpies Gourmet (alimentació), Mical (neteja i drogueria) i Micaderm (higiene personal), i han ampliat l’oferta amb brioixeria acabada de fornejar.
En fer el canvi a Suma, la Beatriz i en César buscaven els mateixos avantatges que ja coneixien a Cambrils. «El projecte de franquícia és molt més rendible», expliquen. «A més, ens faciliten moltíssim la feina del dia a dia: la recepció de mercaderies és molt àgil i, quan sorgeix algun problema, el resolen ràpidament».
També destaquen el tracte humà de l’equip de Suma. «Són molt professionals i molt àgils, i la relació és molt familiar. Per exemple, l’assessor de zona està sempre pendent de nosaltres i ens cuida molt bé», afegeix la Beatriz.
92 supermercats Suma a Catalunya
A Catalunya, Transgourmet compta amb 92 supermercats Suma. La província de Tarragona, amb 20, és la segona amb més botigues; Barcelona en té 48; Lleida, 14, i Girona, 10.
Creada l’any 2000, l’ensenya és una de les més reconegudes del sector dels supermercats per la seva atenció personalitzada, la qualitat i varietat del seu assortiment i l’aposta constant pel producte fresc.
La marca pertany a Transgourmet Ibérica, companyia referent del comerç de proximitat a Espanya, especialista en supermercats adaptats a cada client i entorn. Forma part del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució d’alimentació majorista d’Europa, que al seu torn pertany a Coop, líder del comerç a Suïssa amb múltiples formats d’establiments.
Suma’t a Suma
Si vols unir-te a una de les franquícies més reconegudes i rendibles del sector dels supermercats, pots contactar amb Suma al telèfon 900 300 097 o a través del formulari de la nostra pàgina web (sumasupermercados.es). Tenim més de 60 anys d’experiència en la creació de negocis de franquícia, comptem amb un equip d’experts de suport i una àmplia i moderna logística, i oferim un servei àgil i eficient.
Posem al teu servei la nostra gran estructura perquè gestionis el teu supermercat de manera fàcil i aconsegueixis beneficis de forma còmoda i senzilla. Un negoci rendible amb la confiança d’un gran grup!
