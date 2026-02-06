El Tema del Diumenge aborda la regularització d’immigrants
Arran de la regularització impulsada pel Govern, l’edició impresa d’EL PERIÓDICO de diumenge abordarà com és la població afectada per aquesta mesura. Així, les estimacions sobre quantes persones podran acollir-se a la regularització varien. Diverses entitats parlen d’unes 500.000 i gabinets com ara Funcas les eleven fins a les 850.000. El retrat robot és una dona, d’origen llatinoamericà que ja té una xarxa social aquí. La majoria treballen en el mercat irregular, en activitats en què avui hi ha més pes dels migrants, com hostaleria, transports, cura de les persones i la construcció. La regularització implicarà una millora de les seves condicions, tot i que no és clar que tothom que tingui dret a regularitzar-se acabi aflorant en l’economia formal.
Natalitat i taronges
El suplement Entendre-hi més es fa una pregunta distòpica, però que evoca un escenari cada vegada més probable: ¿ens encaminem cap a un món sense canalla? El plantejament respon a la vertiginosa caiguda dels índexs de natalitat en una multitud de regions d’arreu del món. L’escassetat de naixements era una cosa que fins ara únicament afectava societats avançades, però l’última dècada també s’ha començat a donar en regions en via de desenvolupament. El gener del 2026, la natalitat de Llatinoamèrica va caure ja per sota de la dels EUA. Actualment, dos terços de la població mundial viu en països amb índexs de fertilitat inferiors a la taxa de reemplaçament, que és de 2,1 fills per dona en societats desenvolupades, i 2,3 en les que estan en via de desenvolupament.
D’altra banda, el suplement Actius destaca que l’acord recent de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur facilita l’entrada al mercat continental de les taronges del Brasil, un producte que pot amenaçar la competitivitat dels cítrics espanyols.
