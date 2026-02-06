Trànsit tanca l’AP-7 de nou per dos busos que s’han saltat la restricció
L’incompliment de la seguretat obliga a suspendre la mesura que donava pas als autocars interurbans i al servei alternatiu de Renfe.
Germán González
La mesura anunciada dimecres pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, d’obrir el trànsit de l’AP-7 en sentit sud entre Martorell i Gelida a autobusos interurbans i els autocars del servei alternatiu de Renfe va estar en vigor durant unes hores i prou. Ahir va tornar a tancar després que dos autocars se saltessin les restriccions.
La intenció de Trànsit era facilitar la mobilitat per autopista dels autocars autoritzats de la zona, com els que cobreixen el servei alternatiu per carretera de l’R4 de Rodalies, que segueix interrompuda entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia, com els de la línia E6, que uneix Vilafranca del Penedès amb Barcelona. En concret, el carril reobert era el dret i els autocars havien de circular a un màxim de 90 quilòmetres per hora.
Si bé el carril per a autocars autoritzats estava convenientment senyalitzat i segregat fins a arribar a l’estació de tren de Gelida, dimecres a la tarda dos vehicles de transport de passatgers no van respectar les limitacions de circulació i van arribar fins al punt en què es fa l’obra. Aquests conductors van passar el control d’entrada al carril habilitat, però no van sortir per on havien de fer-ho, sinó que van continuar endavant i van arribar fins al punt de l’obra, on van ser detinguts per personal de l’obra mateixa. El subdirector general de gestió del Trànsit, Guillermo Villuendas, va explicar que estan tramitant sancions per als conductors "que van fer cas omís de la senyalització".
L’obra, "a bon ritme"
Per tot plegat, Trànsit va decidir suspendre des d’ahir a primera hora aquesta mesura del carril per a autocars autoritzats per garantir tant la seguretat de l’obra com la circulació a la resta de l’autopista. Així doncs, l’AP-7 torna a estar tallada a tots els vehicles en aquest punt entre Martorell i Sant Sadurní en sentit sud. Trànsit va comunicar la mesura tant a la Direcció de Mobilitat del Departament de Territori com també a la Federació d’Empreses de Transport de viatgers.
La previsió és que l’AP-7 pugui tornar a obrir a la circulació dilluns que ve, de manera que s’estan intensificant les obres de reparació de la zona afectada. Villuendas va explicar que l’obra en el tram afectat "avança a bon ritme" i preveu que es complirà la previsió del Ministeri de Transports de reobrir completament la via en sentit sud dilluns que ve. Unes previsions que fa uns dies el ministre, Óscar Puente, encara no veia del tot clares.
